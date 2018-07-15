美丽心灵 (4) 글쎄요

本周韩语

글쎄요 不太清楚





原文对话

계진성: 부검 허락해주세요.

桂真诚：请允许解剖。

타살 가능성이 조금이라도 있다면 그땐 제가 아닌

강력반이나 더 유능한 경찰들이 수사할 수 있을 거예요.

如果有一点儿被杀害的可能性的话，那个时候就不是我，

而是由重案组或更有能力的警察来调查了。

장문경: 진성아. 나는 잘 모르겠어. 그래도 괜찮은 걸까요?

张文敬：真诚啊，我不太知道。那也没事儿吗？

채순호 : 글쎄요. 원장님을 위한 길이 어떤 건지... 참...

蔡顺浩：不太清楚。哪个才是为了院长着想的路……真是的……





知识点

第一课:

이생망: 이번 생은 망했다 这辈子是没希望了。

이번: 这次、本次

생: 生、辈子

망하다: 完蛋、完了

글쎄: 难说、不清楚、是呀 -요: 表示敬语的句尾 글쎄요. 很难说、不清楚、是呀（敬语）





第二课:

부검 허락해주세요.

请允许解剖。

타살 가능성이 조금이라도 있다면 그땐 제가 아닌 강력반이나 더 유능한 경찰들이 수사할 수 있을 거예요.

如果有一点儿被杀害的可能性的话，那个时候就不是我，而是由重案组或更有能力的警察来调查了。

진성아. 나는 잘 모르겠어.

真诚啊，我不太知道。

그래도 괜찮은 걸까요?

那也没事儿吗？

글쎄요. 원장님을 위한 길이 어떤 건지... 참...

不太清楚。哪个才是为了院长着想的路……真是的……





第三课:

부검: 解剖 허락하다: 允许、许可 아/어 주세요: 请、为 허락해주세요: 请允许

-例如：결혼 허락해주세요. 请允许我们结婚。

분가 허락해주세요. 请允许我们搬出去住。





第四课:

잘 모르겠어: 不太清楚、不太知道（非敬语）

잘 모르겠어요: 不太清楚、不太知道（敬语）

잘 모르겠습니다: 不太清楚、不太知道（敬语）



