美丽心灵 (4) 글쎄요

美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
本周韩语
글쎄요 不太清楚
原文对话
계진성: 부검 허락해주세요.
桂真诚：请允许解剖。
타살 가능성이 조금이라도 있다면 그땐 제가 아닌
강력반이나 더 유능한 경찰들이 수사할 수 있을 거예요.
如果有一点儿被杀害的可能性的话，那个时候就不是我，
而是由重案组或更有能力的警察来调查了。
장문경: 진성아. 나는 잘 모르겠어. 그래도 괜찮은 걸까요?
张文敬：真诚啊，我不太知道。那也没事儿吗？
채순호 : 글쎄요. 원장님을 위한 길이 어떤 건지... 참...
蔡顺浩：不太清楚。哪个才是为了院长着想的路……真是的……
知识点
第一课:
이번: 这次、本次
생: 生、辈子
망하다: 完蛋、完了
第二课:
请允许解剖。
如果有一点儿被杀害的可能性的话，那个时候就不是我，而是由重案组或更有能力的警察来调查了。
真诚啊，我不太知道。
那也没事儿吗？
不太清楚。哪个才是为了院长着想的路……真是的……
第三课:
-例如：결혼 허락해주세요. 请允许我们结婚。
분가 허락해주세요. 请允许我们搬出去住。
第四课:
잘 모르겠어요: 不太清楚、不太知道（敬语）
잘 모르겠습니다: 不太清楚、不太知道（敬语）
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13