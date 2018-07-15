韩国《2018国防白皮书》删除“北韩军为敌”表述

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韩国《国防白皮书》是国防部为向国内介绍国防现状和有关政策而每两年发布一次的重要资料。《2018国防白皮书》的最大特点是删除了“北韩军为敌”这一表述。





国防部在2016年发布的《国防白皮书》中，将北韩核武器、导弹等大规模杀伤性武器、网络攻击视为韩国安保的最大威胁，只要威胁持续存在，那么其执行主体北韩政权和北韩军队就是韩国的敌人。但在新版白皮书中，国防部删除了“北韩军为敌”这一表述，将“威胁和侵犯大韩民国主权、国土、国民和财产的势力”定义为“敌人”，范围变得更广、更综合。删除“北韩军为敌”这一内容也是考虑到韩半岛安保环境和南北韩关系出现了变化。但也有很多呼声认为，北韩核威胁仍然存在，如果美国、北韩或南北韩关系出现变化，韩半岛紧张情况将再次升级，删除白皮书中“北韩为敌”的表述似乎为时过早。考虑到这一点，国防部删除“北韩为敌”这一表述后，追加表示“韩军将以军事力量作为韩半岛完全无核化和恢复永久和平的后盾，彻底应对所有情况。”





在北韩核能力的表述方面，新版白皮书和2016年旧版白皮书相同，预计北韩拥有50余公斤生产核武器的钚，并拥有相当数量的高浓缩铀。对于北韩的导弹能力，白皮书认为，北韩是否已确保弹头再入大气层技术尚有待查证。





韩国军方还决定截至2022年，将目前59万9000余名常备兵力减至50万人，将436名将军级将领减至360人。