文在寅指示严惩体育界暴力事件

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近期，韩国体育界接连曝光暴力和性侵事件，文在寅总统已指示严惩相关人员。





韩国短道速滑运动员沈石熙上月17日起诉前国家队教练赵宰范，称其从2014年开始到去年，数次对自己施暴和性侵。韩国柔道选手申裕永（音）本月14日也向外界告发自己从高一开始，多次遭到前教练性侵。据悉，大韩柔道会早已知晓这一事件，涉案教练从去年3月开始不再露面，申裕永也退出了体育界，大韩柔道会以受害者和加害者均已离开体坛为由，并未采取任何措施。





过去也曾有过体育界性暴力丑闻，包括2007年女子职业篮球、2011年艺术体操和柔道等均曾爆出相关事件，但体育机构并未深入进行调查，每次都是不了了之，一段时间后，加害者大多重启体坛活动。但近期曝光的系列事件在社会上引起巨大反响，体育界也开始一改常态，采取相关措施。沈石熙起诉前教练后，体育界公开道歉并发表有关对策。大韩体育会10日表示，将对所有体育项目现场进行调查，重新研讨并改善体育人权保护系统。





根本问题在于韩国以比赛成绩为主的闭锁性运动员培育机制，这导致教练拥有至高无上的权力，选手被隔离进行合宿培训，内部情况鲜为人知。在这种情况下，如果女运动员遭到性侵，大多只能忍气吞声。揭发性侵事实以后，不仅运动员人格受损，还要做好退出体坛的心理准备，因此只能保持沉默。有分析认为，必须全面改善运动员的人权保护系统，运动员培育体系和制度也需进行全面变革。