作家崔一男的小说《首尔人》





小说《首尔人》讲述了几位在农村长大的好朋友经过刻苦奋斗，后来成为首尔人的故事。









我们随便洗了洗，

在煤油灯下，把行李放下，这时候小饭桌端了上来。

饭桌上只有泡菜和菜叶汤，

再就是生拌萝卜干。

房主还拿来了马格利，我们狼吞虎咽地吃了起来。

“就是这个滋味，我们10多年前吃的就是这个滋味，

光吃这个菜叶大酱汤，就值得走这么一趟。”

饭桌端下去以后，我们也未立即睡觉，

说些儿时家乡的故事，不觉夜已深了。





우리들이 대충 손발을 씻고

호롱불 밑에서 이러저리 퍼져 있을 때 저녁상이 들어왔다.

과연 밥상은 김치와 우거지국,

그리고 무말랭이 버무린 것 뿐이었는데,

우리는 반주로 들어온 막걸리와 함께 허겁지겁 쳐 넣었다.

“바로 이거야. 우리가 십여 년 전에 먹었던 맛이 바로 이거야.

이 토장국 하나만으로도 여기까지 온 보람이 있지 않니?“

상을 물린 다음에도 우리는 쉬 잠을 이루지 못하고

어렸을 적 고향에서 지내던 이야기로 밤이 깊어가는 줄 몰랐다.









吃了午饭以后，晚饭也和早饭一样，有马格利和几个小菜。当天晚上吃饭的时候，他们的话少了，不像前一天晚上那样谈笑生风，又说又笑了。他们开始想念首尔，于是决定提前回去。









#首尔大学教授方珉昊

“他们成了首尔人，习惯于首尔的生活，有时候却非常想念家乡，但到了乡下才知道自己已经对这里有多么不习惯，和他们想象的完全不一样。在文学作品中，家乡是非常重要的描写对象，家乡是现代人心中的休憩之处。小说中虽然说的是到乡下旅行的一些小故事，传达的信息却有一番深远的意义。”





“没有办法，我们已经成了首尔人了。”

从酒屋出来，

我们每个人买了一包送给孩子的糖果，

在分手说再见的时候，

我心里不停地在想，

你们这些家伙，我们才是乡下人，

我们才是真正的乡下人。

我意识到，

在我们脊梁骨的尽头，

晃晃悠悠地长了一条7、8厘米的庸俗尾巴。





“우린 이제 별 수 없이 서울 사람 다 됐는갑다”

술집을 나오자 우리는

아이들에게 줄 요량으로 각기 과자 봉지 하나씩 사들고 뿔뿔이 헤어졌다.

서로 잘 가라고, 또 만나자고 손을 흔들 때

나는 이놈들아, 우리들이야말로 촌놈이라고,

형편없는 촌놈이라고

속으로 몇 번씩이나 되뇌었다.

동시에 우리들의 등골 뼈 밑으로는

칠팔 센티미터쯤 자란 속물이 꼬리가

대롱대롱 매달려 있는 걸 의식하고 있었다.









作家崔一男 (1932.12.29 全罗北道全州)

1953年在《文艺》杂志发表《艾蒿的故事》从而登上文坛

1975年获得月滩文学奖

主要作品有《首尔人》、《流逝的鼓》