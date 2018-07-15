Kakao宣布暂停拼车试点服务

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Kakao方面15日宣布暂停拼车试点服务，以开放的态度与出租车行业进行对话。





出租车业界对Kakao推出拼车服务表示强烈抗议，甚至有人自焚身亡，政府方面敦促出租车业界出面进行对话，但出租车业界仍然态度强硬。有分析认为，Kakao为圆满解决纷争而采取了上述措施。





拼车服务通过手机应用程序进行联络，相同路线的人可乘坐同一辆汽车前往目的地。拼车服务不仅可增加驾驶者的收入，也可保障需要的乘客便利搭乘汽车。当前，分享经济非常火热，分享经济本是在线概念，后来逐渐发展至离线。分享经济不仅可节省资源，同时也可在一定程度上增加收入，成为减少环境污染和增加收入的有效方案，因而逐渐在全社会普及。拼车服务也是分享经济的一种方式，但拼车服务威胁出租车业界的生存，结果演变成社会问题。Kakao旗下的Kakao Talk是绝大多数韩国国民使用的通信软件，他们以强大的客户群为对象提供拼车服务后，出租车业界必将深受打击。





Kakao宣布暂停拼车试点服务和政府出面调解是否能最终解决各方间的矛盾和争议，尚难预计。