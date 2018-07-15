洪楠基：2022年氢燃料汽车将增至8万辆

ⓒYONHAP News

氢燃料汽车是以氢为主要能源的汽车。氢燃料汽车主要分为两种，一种是以氢为燃料的内燃机汽车，这和一般使用化石燃料的汽车大致相同，只是使用的燃料有所不同，且燃烧系统需要重新开发和全部换新。另一种是使用氢燃料电池，利用其产生的电力行驶的电动汽车。汽车使用电力不会造成空气污染，性能也较为良好，同时还具有净化空气的功能，被认为是下一代环境友好型汽车，因而引发全球开发竞争。一般所说的氢燃料汽车指的就是这种“燃料电池电动汽车”(FCEV，Fuel Cell Electric Vehicle)。





最近，“氢能源经济”一词成为热门话题。所谓的“氢能源经济”是指能源领域以氢气代替化石燃料的经济系统。2002年，宾夕法尼亚大学教授杰里米•里夫金在他的著作《氢能源经济》（The Hydrogen Economy）中首次提出氢能源经济概念。他说，到2020年，石油产量开始减少，必将引发全球能源纷争，必须使用取之不尽、用之不竭的氢气代替化石燃料。此外，2015年国际能源署（IEA）也指出，氢气是代替化石燃料的未来能源。





韩国现代汽车是氢燃料汽车项目的领先企业之一，现代曾推出氢燃料电池汽车“Nexo”，在氢燃料汽车市场处于领先地位。目前在氢燃料电池汽车领域拥有最多专利的国家是日本，德国和美国等汽车强国在氢燃料汽车领域略为落后，各国企业争相与韩国和日本企业签署合作伙伴协议。韩国政府为扩大环境友好型汽车的普及，积极对氢燃料汽车开发提供支持。韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基表示，氢燃料汽车普及量将从2018年的2万辆增加到2022年的8万辆。韩国政府旨在实现环境保护和抢占未来增长产业两大目标。