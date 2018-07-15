《漫话国乐》 诺言 / 梅花歌 / 山茶打令





朝鲜王朝著名的儒学家李湟有一段哀婉动听的爱情故事。李湟在48岁那年被派往丹阳担任郡守，当时他的处境尤为可怜，太太与儿子都已离世，在政治上也遇到诸多困难。可就在当时，18岁妓女杜香对于父辈一般的李湟一往情深。后来，李湟还是敞开心扉，两人偶尔一起散散步。但好景不长，没过多久，李湟又被调到其他地方。离别时，杜香把一棵梅花树作为礼物送给了李湟。令人深感惋惜的是当时两人的离别成为永别，以后再也没有重逢。李湟从此写下很多以梅花为题材的诗，杜香则在与李湟散步的地方建了窝棚，住在那里终生思念李湟。





时调《诺言延迟了》描写了这样的内容：

“情人回来的诺言日益推迟，

院子里的梅花也即将凋谢。

虽说清晨喜鹊鸣叫会有喜讯，

我还是照照镜子打理衣着吧。”

{音乐1: 女唱歌曲界面调二数大叶《诺言》/ 金英基}





现在韩币1000元纸币的前面印有李湟的肖像，后面印有李湟生前教书育人的陶山书院。如果再仔细一看，李湟肖像的旁边还印有盛开的梅花--李湟生前钟爱的花。李湟留下的遗嘱内容也引人注目，曾嘱咐家人给梅花树浇水。下面请大家欣赏李湟写下的以梅花为题材的诗。

“黄卷中间对圣贤

虚明一室坐超然

梅窗又见春消息

莫向瑶琴叹绝弦（xian2）。”

古代的读书人钟爱玄琴，有的人虽然不会弹琴，也会把玄琴放在身边，他们认为只要是打动人心的乐器，不出声也没问题。





后人认为李湟的遗嘱与刚才介绍的诗与杜香有关，因为诗歌含有这样的意思：“虽然琴弦断了发不出声音，可琴声在我的心中流淌着”，也就是说，我虽然不能见你，可我依然想你。有的人还推测这首诗是两人离别后，李湟托人把诗送给杜香的。李湟在生前没有留下关于杜香的记录，后人只能遐想。随着时光的流逝，人们给李湟与杜香的故事添上了很多美丽的色彩。

{音乐2: 《梅花歌》/ 洪贤秀（音）}





如今，梅花盛开时节尚早，可农历12月有一种梅花会开花，就是“腊月梅”。在韩国，全罗南道顺天金芚（chun1)寺的腊月梅堪称首屈一指。梅花是韩民族的精神象征。梅花在严寒中不怕风雪，在百花之先盛开，象征着坚韧不拔、顽强不屈、傲雪欺霜的精神品质，以高洁、坚强、谦虚的品格，给人以立志奋发的激励。





最近，在南部地区可以欣赏到血红色的山茶花。古时候，如果说梅花是书生的最爱，山茶花则是陪伴老百姓一生的花朵。

“去吧，去吧，去摘山茶花，

摘来大大小小的山茶，

榨油来点灯，

制作女儿的嫁妆，

家乡的日子真好过呀。”

{音乐3: 南道民谣《山茶打令》/ 金秀妍等人}