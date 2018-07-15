2019年新型餐饮创业趋势：“概念化”兴起

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有一位趋势专家预测2019年的一大趋势关键词为“概念化”，表示只有在市场上推出概念化明确的商品，才能引起消费者的关注和消费，才能在千变万化的市场竞争战场上展露光芒。如今的市场已不再单纯看重性价比、品质和品牌认知度的高低，而是强调商品概念化是否能让人记忆深刻。





最近，韩国国内兴起了一家名为“누나홀닭/noonaholdak”的烤鸡饮食品牌，意思是“谁都可以一下子吃掉半只鸡”，这是一个拥有自我独特概念的创业品牌。这家餐饮店稍带一种休闲晚餐气氛风格，又有着一股自由轻松的酒吧情调，与我们平日常见的嘈杂的炸鸡啤酒店显得格外不同。另外，他们注重健康饮食，国内首次推出“包饭菜鸡”的新型吃法，将烤鸡肉包入新鲜的蔬菜和苏子叶内，这样独特的吃法，许多消费者还是第一次尝试，很快便在社交媒体上广泛传开。特别的是，“누나홀닭/noonaholdak”创业品牌坚持不加一滴油脂，所有鸡肉都配着蔬菜一起食用，打破了传统炸鸡啤酒的固定观念，倡导营养健康生活。





当我们展望2019年的其他趋势时，无疑首先想到的是“NEW-TRO”新的复古，在餐饮创业趋势中，这也是将我们熟悉的往事旧物加入现代感元素，用一种崭新的视角再诠释，以一种新的形象展示给消费者。





<前沿视线>





冬日出彩的围巾趋势

寒冷的冬日里，当感觉自己的穿着有点单调时，最佳、最实用、最便利的时尚单品便是围巾。围巾，既能防风御寒，又可起到装饰作用，从而让我们的着装搭配看起来更为出彩。随着90年代复古风大势再流行，带有大大的LOGO设计的印花图案兴起，好似足球拉拉队的助威围巾一般。毛线编织围巾的花样图案简单，而且实用、温暖，超长手织围巾也是今年冬日的时尚焦点。另外，今年时尚趋势中的撞色设计也完美融入其中，色彩的无限搭配可能激发品牌创新力，创造更多缤纷绚烂的出彩冬日时尚单品——围巾。





2019年消费趋势：“复合食品”和环保

2019年销售行业抓住千禧一代消费者是关键。千禧一代消费者熟悉电子产品，对社会性话题极其关注。想要吸引千禧一代的注意力,食品业的市场营销极为重要。越是市场经济不振时，消费者越看重性价比高的产品，特别是一个产品可作为多种用途来食用的“复合食品”受到瞩目。环境保护话题热门度不断高涨，随着咖啡店的一次性塑料吸管等产品不断被淘汰，大型超市也紧随其后，开始使用绿色包装，努力解决资源浪费和环境污染问题。韩国国内首次推出一款针对高端市场的纸易拉罐 - Cartocan，这是一款由特殊纸张制作的易拉罐，品质高且环保，其圆柱体状的外形已开始在业界形成一股流行风潮。





轻奢界的“奢侈品牙膏”

我们可以在市场上发现，越来越多的海内外牙膏品牌走向轻奢风格，倡导对牙龈进行高端护理。就一只牙膏而言，独特新颖的包装可以不断吸引消费者，同时牙膏盖的便利性和牙膏成分及质量也十分重要。目前，市场上较多消费者中意一款俗称“牙膏界的爱马仕”的Marvis牙膏，许多时尚界的教父级别人物都强烈推荐这款牙膏。其最古老的牙膏制作工艺使得每一颗牙齿都能受到护理。大部分韩国消费者对口腔护理关注度极大，他们注意饭后刷牙，时刻管理牙龈卫生，因此市场上不断兴起大量的口腔护理创新型小物。例如类似糖丸的固体牙膏粒，缓解蛀牙的同时还可消除口臭。