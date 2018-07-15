美对北援助团体申请访问北韩

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美国对北韩援助团体有望在今年春天陆续访问北韩，其影响备受瞩目。





鉴于美国政府对北韩的立场有所改变，美国援助团体也开始准备访问北韩。美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根去年12月访韩时也曾提及相关问题。他说，美方将重新研究禁止美国公民赴北韩访问禁令，准许以人道主义援助为目的访问北韩。自发生美国大学生瓦姆比尔被北韩扣留并死亡事件后，美国全面禁止公民访问北韩，比根表示将放宽美国公民访北禁令将对改善美北关系起到积极作用。比根访韩和韩美工作小组举行会议期间还解决了其他问题，主要包括为南北韩举行铁路公路项目开工仪式提供制裁豁免等。比根还说，为与北韩建立信任关系，已做好研讨各项方案的准备。





预计美北今后进行谈判的过程中，将推动对北韩人道主义援助走上正常轨道。韩国外长康京和曾表示，人道主义援助是无核化相应措施之一。她在16日举行的新年记者会上说，美国对北韩无核化采取的相应措施包括发布《终战宣言》、人道主义援助以及常设美北对话渠道。有分析认为，美方正式对北韩提供人道主义援助后，有可能会按照美北谈判结果逐步放宽对北韩人道主义援助限制和对北制裁。