欧盟对26项钢铁制品实施紧急进口限制措施

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欧盟对26项钢铁制品启动紧急进口限制措施是美中贸易纷争引发贸易保护主义的后果。欧盟早在去年7月采取临时限制钢铁进口措施，此次获得欧盟28个成员国的批准，正式启动相关措施。





紧急进口限制措施是在某项产品进口剧增，给国内业界造成损失时采取的加高贸易壁垒的措施。《关税及贸易总协定》(GATT)中规定了相关内容，世贸组织（WTO）也予以认定。启动紧急进口限制措施虽然有违自由贸易精神，但为保护各国相关产业而予以认定。世贸组织劝告在启动紧急进口限制措施时，需向出口国提供协商机会和适当补偿，若出口国对协商结果不满，亦可采取报复措施。





欧盟对钢铁制品采取限制措施可以视作美中贸易纷争的结果。美国与中国相互加征关税和采取报复措施，其代表性项目正是钢铁制品，欧盟担心各国因对美出口钢铁制品受阻而转向对欧盟大量出口，因而采取该项措施。





韩国也将受到影响。欧盟是韩国第四大钢铁出口对象，2015年韩国对欧盟出口245万吨钢铁，2016年和2017年分别出口312万吨和330万吨。韩国政府与欧盟积极进行协商，获得11项钢铁制品的配额。韩国产业部表示，虽然欧盟正式启动限制进口措施，但不会给韩国造成很大影响。尽管如此，政府仍在拟定相关对策。近日，政府与钢铁业界举行了对策会议，就欧盟限制措施的影响和应对方案进行了讨论，并决定今后积极与欧盟进行补偿协商，积极行使世贸组织协定保障的权利。