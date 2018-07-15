美北有望近期重启无核化对话

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新年伊始，美国和北韩为重启对话营造了良好氛围。





在美北双方积极推进第二次首脑会谈之际，有外媒报道称，美国总统特朗普的亲笔信上周末已转交给北韩国务委员会委员长金正恩，这提高了近期内举行第二次美北首脑会谈的可能性。据悉，不仅金正恩委员长写亲笔信给特朗普总统，特朗普总统也回亲笔信给金正恩委员长。去年年底，金正恩委员长写亲笔信给特朗普总统后，特朗普总统在年初主持国务会议时炫耀地说，他收到了一封了不起的信。之后，特朗普总统表示将他的亲笔信捎给了金正恩委员长，这意味着有人带着特朗普总统的亲笔信访问平壤，并就举行第二次美北首脑会谈交换了意见。因此，专家推测第二次美北首脑会谈有望于2月底或3月初举行。





美北首脑互写亲笔信营造举行第二次首脑会谈的氛围后，双方就此问题进行了工作协商。当地时间1月13日，美国国务卿蓬佩奥表示，美北双方正就日期等举行第二次首脑会谈的诸多细节进行讨论。对此，美国国务院称，目前尚无确定举行的会谈，对举行第二次美北首脑会谈持慎重态度。尽管如此，专家和媒体推测，美北双方即将就会谈场地和日程安排等问题达成协议。在此情况下，负责对美外交与核谈判工作的北韩外务省副相崔善姬15日现身北京机场而引起诸多猜测。崔善姬副相的美方对话伙伴是美国国务院对北韩政策特别代表比根，但是比根于去年8月出任对北韩政策特别代表以来，迄今未见过其北韩方面的对话伙伴——外务省副相崔善姬。据悉，崔善姬当天经北京前往瑞典参加国际会议，而该国际会议是瑞典民间团体举办的半官半民形式的会议。由此看来，或许有可能举行蓬佩奥、比根和金英哲、崔善姬四人参加的美北2+2会谈。在此情况下，美国有线电视新闻网报道称，北韩劳动党副委员长兼统一战线部部长金英哲于美国当地时间17日抵达华盛顿，18日将与美国国务卿蓬佩奥举行会晤。蓬佩奥为处理美军根据特朗普总统的命令撤离叙利亚问题出访中东后，最近为参加亲戚的葬礼提前回国，16日和17日将主持驻外大使会议。此外，由于美国政府停摆，特朗普总统取消出席达沃斯世界经济论坛，因此蓬佩奥可能于22日前往瑞士达沃斯。因此，专家和媒体推测，金英哲将在17日至20日期间访问华盛顿，与蓬佩奥举行会谈。如果会谈得以举行，美北将在会谈中就第二次首脑会谈的场地和日程等进行讨论。此外，在本次美北高级别会谈中，还有可能就无核化问题达成某种妥协。





美国认识到短期内无法让北韩全面弃核，因此正在谋求让北韩阶段性弃核的方案。最近，美国国务卿蓬佩奥说，我们的目标是保障美国公民的安全，这意味着目前美国最感威胁的是北韩的洲际弹道导弹。因此，美国有可能退让一步，提议北韩首先废弃宁边核设施并提交申报，接受验证。如果北韩同意，美国将缓和对北韩制裁。





总之，如果美北高级别会谈得以举行，双方有可能敲定举行第二次美北首脑会谈的场地和日程，并就无核化方式达成某种妥协。