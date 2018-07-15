北韩的权力结构和权力机关

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民主主义国家以国民为主人，且实行立法、行政、司法三权分立。韩国的“国会”是由国民直接投票选出的代表们聚集一堂制定、修改和废除法律，共商国家大事的立法机关；“政府”是执行法律和国家预算等的行政机关；“法院”是依法判决的司法机关。如此这般，民主主义国家基于三权分立原则，通过相互牵制和权力的平衡来保障国民的基本权利。那么，社会主义国家北韩的权力结构是如何形成的呢？





北韩的政治体制大致由劳动党、中央国家机关和司法机关构成。其中，劳动党为北韩最高权力机关；中央国家机关有国家最高政策指导机关“国务委员会”，相当于韩国国会的立法机关“最高人民会议”和行政机关“内阁”。此外还有司法机关“中央检察所”和裁判机关“中央裁判所”。目前，北韩最高领导人金正恩担任劳动党委员长、国务委员会委员长，并兼任北韩人民军最高司令官。1945年韩半岛从日本殖民统治下获得解放后，前苏联占领北韩地区，支持和帮助建立北韩政权，因此北韩同意实施前苏联的制度，但也添加了北韩独特的政治因素。一般来说，社会主义国家的特点是将国家权力集中于党，但是以最高领袖为中心的体制和从金日成、金正日再到金正恩的三代权力世袭是唯独在北韩出现的特殊情况。从历史来看，1948年9月朝鲜民主主义人民共和国成立后至50年代中期，北韩在形式上实行内阁制，也就是以内阁为中心的政权运营模式，但是1956年8月发生“宗派事件”，60年代中期金日成派肃清“甲山派”后，北韩构建以金日成为领袖的唯一领导体制。由于被金日成派掌控的劳动党是“领袖之党”，劳动党是国政运营的核心机关而称为“党国体制”。1972年，北韩社会主义宪法新设“国家主席制”，巩固了金日成唯一领导体制。





初期，北韩的统治理念与其他社会主义国家同为“马克思列宁主义”，但是1972年北韩在社会主义宪法上将主体思想作为国家活动的方针，1980年将金日成主体思想正式定为指导理念。2010年，在等同宪法序言的劳动党章程的序言中强调“金日成主义”，进一步巩固北韩式领袖体制。总之，北韩以主体思想作为其统治理念，且劳动党是北韩权力的核心。北韩劳动党创建于1945年，在宪法上占据绝对性地位，党员占北韩总人口的16%以上。劳动党设有最高指导机构“党大会”和特别党大会等党代表会议，大部分案件在每6个月举行一次的党中央委员会上作出定夺。党中央委员会下设有劳动党中枢机构“组织指导部”，负责贯彻落实党中央作出的各项决策部署。据悉，该部最近为掌握潜逃失联的北韩驻意大利代理大使赵成吉的行踪而成立了调查组。另外，北韩也有立法、行政、司法三大部门。中央国家机关有国务委员会、最高人民会议和内阁。其中，国务委员会是替代国防委员会的最高政策指导机关。最高人民会议是制定、修改和补充宪法及各种法律，树立国家对内外政策基本原则，相当于韩国国会的立法机关，但其权限与韩国国会无法比拟，因为最高人民会议仅扮演追认劳动党决定的角色。内阁作为北韩的行政机关，执行国家政策和编纂预算等行政业务。此外，北韩也有司法机关，但是和韩国的司法部门大不相同。因为北韩的司法部门隶属于劳动党，难以作出独立、公正的司法判断。





如此这般，北韩的权力全都集中于劳动党，政府机关仅扮演执行和评价劳动党决策的角色，因此在北韩社会中，加入劳动党被视为通往高层的捷径。以劳动党为中心的北韩政治体制在金正恩委员长掌权后得到极大加强。上世纪80年代，金正日被确定为北韩政权接班人，1994年金日成逝世后，金正日接掌政权，但是北韩发生大面积饥荒灾难，面临严重的经济困难而开始“苦难行军”，并期待北韩人民军在此过程中扮演积极角色而提出“先军政治”这一口号。金正日逝世，金正恩接掌北韩政权后，逐渐削弱军队的政治角色和地位，重新提升劳动党的地位和角色，恢复了所谓的“党国体制”。1998年，北韩修改宪法，废除金日成时代的最高权力机关“中央人民委员会”，2009年国防委员会成为北韩最高权力机关，而该机关的领袖就是当时北韩最高领导人金正日。但是金正恩接掌北韩政权后，强调劳动党的角色，并废除金正日时代“先军政治”的象征——国防委员会，2016年为牵制壮大的军队势力和回归以劳动党为中心的国家体制而新设“国务委员会”，并出任该委员会委员长。在谋求体制变化的过程中，北韩不得不修改现有的政治制度。也就是说，在劳动党掌控北韩实权的情况下，金正恩有必要加大对劳动党的整治力度，进一步加强“党国体制”，从而促进国家发展。目前，北韩面临变化和改革开放等诸多挑战，因此必须组建决策咨询专家组织，谋求新的出路。如此一来，北韩走向民主化的可能性将随之提高。





金正恩接掌北韩政权后，逐渐削弱军队的政治角色和地位，恢复了劳动党在国家权力结构中的地位。因此，从“先军政治”转向“党国体制”的北韩在促进改革开放的过程中能否呈现出正常国家的形态，引人关注。