导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：杨韵玄(北京物资学院留学生部)





韩流热潮席卷亚洲已经有近20年的时间了，不仅让东亚国家的年轻人沉醉，也让很多东南亚国家的年轻人为之倾倒。本期节目有请来自马来西亚的大学生杨韵玄，为我们介绍一下韩流在马来西亚的扩散情况。





ⓒ KBS

南：请自我介绍一下好吗？

杨：我来自马来西亚，现在在中国北京留学，这一次是来首尔旅行，亲自体验一下韩国文化。

南：为什么选择北京去留学？

杨：我当时可以有几个选择，其中有北京的大学和韩国的延世大学都录取了我，但是北京物资学院愿意给我提供全额奖学金，于是我就选择了那里。当然也有我是华人的原因在里面。不过今后有机会我还是会来韩国读书，因为我太喜欢这里了。

南：马来西亚人对韩国了解多少呢？

杨：马来西亚人对外国文化充满好奇心，所以对韩国文化也十分感兴趣，比如打电话的时候很多人都会用“안녕하세요”代替“你好！”妈妈们很多都是很疯狂的韩剧迷，忠实地恪守播放韩剧的时间。特别是年轻人，他们非常喜欢韩国人的活泼和热情。





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南：马来人为什么喜欢韩国文化呢？

杨：每一个年龄段的人想的都不一样，比如我妈妈她们就喜欢韩国人尊老爱幼、彬彬有礼、懂得关爱别人、为别人着想的民风；而年轻人喜欢韩国人快乐活泼、敢爱敢恨的个性和他们丰富多彩的文化生活。我这一次来韩国见到很多朋友，非常喜欢这里大学生们在一起交流的方法，很有青春的气息。

南：马来西亚韩国人多不多呢？

杨：马来西亚韩国人很多，有的是来工作，有的是来学习，他们分布在马来西亚的各地，他们带来了韩国文化，同时也和当地人融为一体，成为马来社会的一部分。

南：韩国学生去马来西亚学习的话，选择哪方面能够获得优势呢？

杨：马拉西亚教育最有优势的我认为就是语言，大部分马来西亚的学生们都被要求从小学会三种语言，马来语、汉语和英语，我的朋友们从小就都能用这三种语言沟通，很多韩国学生来这里学习英语，同时他们也可以学习到华语和马来语，一举几得。