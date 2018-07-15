美国公布以太空为基础的新导弹防御战略

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美国在北韩劳动党副委员长金英哲访美之际公布新导弹防御战略。

美国新导弹防御战略与目前以地面发射拦截技术为基础的战略截然不同。根据新战略，美国将在太空部署拦截武器，在敌人发射导弹阶段即进行探测和拦截。导弹在发射阶段的速度相对较慢，因此更有利于进行拦截。另外，在敌方导弹升空阶段，美国将动用新型F-35隐形战斗机等战略资产进行拦截。美国新导弹防御战略不仅提到弹道导弹防御，还包括巡航导弹和高超音速导弹防御的有关内容。美国总统特朗普在介绍包含上述内容的报告时强调，将保护美国公民免遭任何形式的导弹攻击。

美国还对北韩、伊朗、俄罗斯和中国持续加强导弹能力深表忧虑。相关报告尤其将北韩导弹视为“特别威胁”，并称北韩即将具备打击美国本土的能力。报告还对伊朗洲际弹道导弹（ICBM）表示忧虑称，不能排除伊朗实战部署洲际弹道导弹的可能。报告还称，俄罗斯和中国的大规模精密洲际弹道导弹对美国构成威胁。

美国公布新导弹防御战略的时间点十分微妙。新战略是美国对其潜在敌国增强导弹能力的战略应对方案，美国在金英哲访美之际公布新战略内容，不论是否出于有意，都具有对北韩施压和希望在美北谈判中占据优势的意味。