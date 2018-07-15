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1月17日，济州地方法院第2刑事部驳回了对18名曾因“济州4.3事件”被判入狱公民提起的所有公诉，事实上宣判他们无罪。





“济州4.3事件”指的是1948年到1954年在济州岛发生的武力冲突与镇压导致大批济州岛岛民牺牲的事件。2000年1月，韩国朝野达成一致，制定并公布了特别法，4.3事件再次受到关注，这也是一直以来不断有要求呼吁对这一事件进行真相调查、恢复牺牲者名誉的结果。当年8月28日，“真相调查及牺牲者名誉恢复委员会”成立，并将这一事件定义为以1947年3月1日为起点，至1954年9月21日为止，发生于济州岛的武装冲突及镇压导致岛民牺牲的事件。4.3事件的导火索是1947年3月1日发生的警察开枪事件。在庆祝3.1节第28周年集会上，一个孩子被骑警的马踢致死，引起混乱，警察误以为警察局遇袭，向抗议者们开枪。对此，南朝鲜劳动党宣布进行总罢工，警方非但没有采取行动安抚民心，反而发起大规模的抓捕行动，以铲除左翼势力。1948年4月3日，350名武装队队员对12个警察分署发动全面袭击，这是3.1节警方开枪事件后，南劳党（南朝鲜劳动党）发动的武装斗争。武装队不仅攻击警察，还袭击了右翼团体主要人物的住所。但有关当局这次也没有制定根本对策，而是发起武力镇压，这也引发了岛民们的激愤。在武装队和讨伐队展开战斗的过程中，无数济州岛岛民丧生。武装队为筹集粮食袭击村庄，讨伐队则大肆搜捕、肆意屠杀百姓，造成无数无辜岛民遇害。讨伐队从1948年10月17日开始，将距离海岸线5公里以外的地点和山林地区指定为管控地区，直到1954年9月21日，汉拿山出入管控才得以解禁。武装队在1953年6.25战争时期规模为60多人,1953年11月末减至11人。此后,随着武装队的溃灭,管控地区全面开放,济州4.3事件彻底告终。





据济州4.3事件委员会核查，4.3事件牺牲者达1.4万余人，但如果将未申报或未能确认的受害者计算在内，牺牲者人数要远高于此。