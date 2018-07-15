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迫于韩国出租车业反对投入拼车服务的巨大压力，Kakao本月15日宣布暂停拼车试点服务。积极调节拼车纠纷的执政党共同民主党希望以此为契机，和出租车业进行广泛的社会性对话，但出租车团体仍坚持强硬立场。

Kakao表示，为了与出租车业圆满沟通，决定暂停拼车试点服务。除在社会协商组织层面进行对话外，还将创造更多与出租车业展开对话的机会。社会协商组织是政府和执政党为解决拼车问题，讨论出租车业发展所促进的协议体，但目前出租车业拒绝参与。Kakao表示，对话不设前提，并强调将以开放的态度进行对话，也不排除全面取消拼车服务的可能，希望通过此举增进出租车业者福利，解决乘客乘车难的问题，将继续推进以与出租车业合作为基础的移动创新。分析认为，在韩国出租车业的持续反对下，Kakao迫于压力作出让步，展现出追求进行社会对话的意志。

拼车指相同路线的几个人乘坐同一辆车上下班、上下学或旅游等，且车费由乘客平均分摊的出行方式，是通过手机软件连接乘客和车主的商业化服务，该服务不仅能增加车主收入，还给随行乘客提供了便利，是“共享经济”中最受瞩目的一部分。开拼车服务先河的是优步，目前该企业约进军全球70个国家。但韩国法律明文规定，“禁止非商用车车主以营利为目的非法运送乘客”，因此优步于2015年撤出韩国市场。虽然如此，但多家拼车企业根据“私家车可在上下班时间运送乘客”这一例外条款进行商业活动。Kakao是一家拥有雄厚基础的公司，其实力和覆盖面是其他企业无法比拟的，出租车业尤其担心Kakao推拼车服务后，将严重威胁出租车司机和企业的生存，因此对Kakao拼车服务表示强烈反对。Kakao凭借“国民聊天软件”Kakao Talk掌控SNS市场，并通过Kakao Map、Kakao Taxi等软件获得大数据。相反，出租车业则因供给过剩陷入困境，出租车司机面临恶劣的工作环境和低工资的困扰。出租车业认为，若相关企业在此情况下开展拼车服务，不仅会瓦解出租车业，更会导致出租车司机失业或因与Kakao的激烈竞争引发收入大幅减少。

在推进共享经济的利害冲突间，政府的立场较为尴尬。执政党虽出面扮演协调者角色，但遭遇重重阻碍，已有2名出租车司机因反对拼车服务自焚身亡，而目前拼车在韩国不论是乘客和私家车车主的需求，还是连接两者的技术支持均已到位。





分析认为，拼车纠纷的核心实际是新产业与传统产业间的冲突。因此，拼车矛盾是第四次工业革命时代的代表性矛盾，如何化解矛盾并非仅涉及拼车问题，应妥善予以研究和应对。