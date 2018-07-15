韩国发布2018国防白皮书

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韩国国防部15日发布《2018国防白皮书》，新版白皮书删除将北韩政权和军队视为“敌人”的表述，以及“杀伤链系统（Kill Chain）”、“大规模惩罚报复计划（KMPR）”等军事项目名称。新版白皮书将在主要机构、研究所和图书馆发行，民众可在国防部官网进行在线阅读和下载。





新版白皮书如实反映了变化的半岛局势和南北关系，但也有不少反对声音担心安保问题，未来或引发争议。最受瞩目的要数删除视“北韩为敌”的表述。《2016国防白皮书》曾明文指出，“北韩核导等大规模杀伤性武器、网络攻击、恐怖袭击对韩国国家安全构成严重威胁，只要这些威胁持续下去，北韩政权和军队就是我们的敌人。”《2018国防白皮书》指出，国军将威胁和侵犯韩国主权、国土、国民和财产的势力视为敌人，该表述扩大敌人范围，并未特指北韩。





韩国《国防白皮书》首次出现“敌人”一词是在1995年，当时的白皮书中出现了“北韩为主敌”的表述。2000年南北韩举行首脑会谈后，国防部删除了“敌人”表述，2010年延坪岛炮击事件爆发，白皮书中再度出现“北韩是我们的敌人”的表述。

对于北韩军队，新版白皮书特别指出北韩强化特种作战大队能力。白皮书指出，北韩组建了专门执行暗杀任务的特种作战大队，并将特种兵作为独立军，不断发展壮大作战能力。根据白皮书，北韩还额外生产了122毫米和200毫米口径牵引式多管火箭炮，集中部署于南部前线和海岸，并研制精准制导火箭弹、增程弹等特种弹药。白皮书还指出，北韩战略司令部旗下或编有9个导弹旅，装备有各种弹道导弹。对于核武能力，白皮书推测北韩拥有50多公斤可用于制造核弹的武器级钚，并有规模众多的高浓缩铀（HEU）等。因北韩隐藏核武研发，韩美未更新情报，因此内容与《2016国防白皮书》一致。对于火星-14型和火星-15型导弹能力，白皮书指出，由于未实施可验证弹头是否具备再入大气层技术的远程射击，因此需进一步确认有关情况。





新版白皮书还说，截至2022年，韩国军方将把目前59.9万余名常备兵力削减至50万人。白皮书还充分考虑半岛变化的安保环境和南北关系，表明军队支持半岛和平进程。但有声音指出，虽然白皮书删除了“北韩为敌”的表述，但核威胁依旧，北韩与美国、南北关系或再度陷入紧张，因此“敌人”一词相关的主要问题并未消除。韩国国防部意识到以上忧虑，在白皮书中增加“北韩的大规模杀伤性武器对半岛和平与稳定构成威胁，我军以军事力量为基础，支持半岛的完全无核化和努力实现永久和平，并将彻底应对所有情况”的表述。