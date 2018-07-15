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近日，韩国遭遇史上最严重的雾霾天气，范围覆盖全境，给民众的日常生活带来不便。





本月13日至15日，雾霾袭击首尔、仁川和京畿道等首都圈地区，政府首次连续三天启动应急减排措施。各自治团体根据相关特别法启动应急减排措施，以首都圈地区为例，应急减排措施包括公共机构实行车辆单双号限行、营业场所和工地缩减作业时间和限制老旧柴油车辆通行等内容。本月13日至15日，韩国共有10个市道空气质量处于“极差”水平。





可吸入颗粒物通常是指粒径在10微米以下的颗粒物，又称PM10，而PM2.5粒径小于或等于2.5微米，因此又被称作细颗粒物。PM10颗粒大小相当于人类头发直径的1/5至1/7，PM2.5则相当于1/20至1/30。微尘的主要成分是大气污染物质在空气中反应形成的块状硫酸盐和硝酸盐，占比约60%，还包括燃烧煤炭、石油等化石燃料时产生的碳素、煤灰以及掺杂着地表扬尘中产生的矿物。世界卫生组织（WHO）和国际癌症研究机构（IARC）等将微尘认定为一类致癌物。

对于韩国遭遇严重雾霾袭击，国内舆论纷纷指责中国是罪魁祸首，这种论调可在相关研究结果中得到验证。据KBS掌握的资料，韩国雾霾中，46%的污染物质来自本国，41%来自中国，另有13%来自北韩。国立环境科学院两年前发布的2013年韩国细颗粒物报告在包括上述数据的同时，也囊括韩中日三国跨境长距离移动大气污染研究结果。但中方反驳称，报告未包含中国2013年大气质量改善后的资料，因此拒绝公开相关数据。另外，2006年韩中日进行的共同研究结果也显示，雾霾的罪魁祸首为中国，中国也予以承认。报告称，当时韩国细颗粒物主要成分中的硫酸盐和硝酸盐40%以上来自中国。

有声音认为，虽然明确雾霾的发源地是中国还是韩国并寻求根本性解决方案非常重要，但解决当下的问题更为重要。对此，韩国政府首先将从2月15日起，将原先仅适用于公共机构的应急减排措施扩大至民间，政府将实施《雾霾应急减排及管理特别法》施行令和准则，其中包括限制部分营业用车辆通行和限制启动排放微尘的设施等。另外，韩国将通过同中日等国展开国际合作，采取积极有效的措施，减少来自中国的污染。也有声音指出，应再次对扩大火力发电比重等与应对雾霾背道而驰的脱核电政策进行彻底验证和整理。