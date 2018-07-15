冬天该如何选购合适的棉被

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冬天每个人都离不开两样东西，一个是秋裤，另外一个就是温暖的被窝。说到被子，市面上有棉被、蚕丝被、羽绒被、羊毛被……到底哪个好？每种材质的被子都有它们各自的优缺点以及适宜的人群，我们真的盖对被子了吗?该如何选购适合自己的呢？请看下面的内容吧！

1. 羽绒被———最轻盈的被子。羽绒被的主要填充物是鹅绒和鸭绒两种。两者相比较，鹅绒被要比鸭绒的好一些。但不管哪种羽绒被，其主要质量指标为含绒量。一般来讲，含绒50%以上的为优质羽绒被。羽绒被的保暖性能应该是最强的，而且它有良好的吸湿性、透汗性，可以很好地保持被子的洁净和人体干爽。而且羽绒被盖在身上还特别轻柔，不会对人体造成压迫感，因而也非常适合患高血压、心脏病、血液循环不良的人及老人、孕妇、儿童等使用。﻿

2. 棉花被——最普遍的被子。棉花作为传统的保暖材料，由于棉纤维细度较细有天然卷曲，截面有中腔，所以保暖性较好，是使用最多的被子。棉被是适用人群较多的一种被子，它的保暖性比较好，而且没有任何添加物，比较天然，我们的祖祖辈辈都在用。棉花被是很适合中老年人、孕妇、婴幼儿、青少年、对化纤产品过敏者、有气管或哮喘类病的人使用的。

3. 羊毛被——最贴身的被子。羊毛纤维具有良好的卷曲特点，因此羊毛的保温性是不容置疑的。而羊毛又具有很好的悬垂性，因此贴身性好。羊毛被的保暖性好，吸湿排湿能力也很强，特别适合那些睡觉不老实的人、爱踢被子的人和睡觉很容易出汗的人。但第二天起床的时候就会觉得很干燥，因为羊毛被能不断吸收自人体散发的湿气与汗液，并将之排放到空气中。所以，建议患有风湿病的人使用羊毛被。

4. 纤维被——最便宜的被子。在所有的被子当中，纤维被应该算是价格最适中的，售价一般在100~200元左右。纤维被可分四孔、七孔被子等。理论上讲，纤维孔数越多其保暖性也就越好。﻿但是，纤维被也有一些缺点，首先是纤维被不太透气，当我们睡着后出汗，湿气很难散去。其次是纤维被在秋冬的时候比较容易产生静电，对我们皮肤的刺激性会比较大。﻿

5. 蚕丝被——环保的被子。﻿最好的蚕丝被应该是用100%桑蚕丝做填充物。因蚕在生长过程中不能碰农药等化学物品，因此蚕丝被是比较环保的被子。蚕丝被盖在身上轻柔保暖，而且特别贴身，它的透气性也特别好，还能够防螨抗菌，一些皮肤比较敏感、很容易过敏的人都可以使用蚕丝被。蚕丝被的最大缺点就是价格高，除此之外，市场上蚕丝被的质量参差不齐。因此，建议大家在买蚕丝被的时候选择品牌蚕丝被，还要注意把蚕丝被打开看一下，看它的蚕丝纤维是不是呈乳白色或珍珠白色，也要拉一下它的丝，看看是不是不容易折断和起疙瘩。





（文中窍门来自热心听友）