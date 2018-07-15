韩国小学教科书发展史

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韩国各级学校的教科书大致分为一种（又名：国定教科书）与二种（又名：检定教科书），一种教科书的版权为教育部所有，以教育部长官指定的科目为标准，以小学为例，有国语、数学、社会/道德、科学、体育（3、4年级）、艺术（3、4年级）以及智慧生活、快乐生活、正确生活等科目的教科书。二种教科书指经过教育部长官检定的教科书。





一种教科书由教育部负责编撰与研发，如果另外需要的话，委托研究所或大学等团体来编撰教科书。教育部规定各级学校采用一种教科书，如果没有一种教科书时，才能采用二种教科书。





在韩国，古代与近代的教科书编撰方式截然不同。在古代，学习教材全国统一，以四书五经等经书为主，《类合》、《击蒙要诀》等小学教育水平的教材允许由私人编撰并采用。到了近代，随着西式教育的普及，教科书的编撰采取现在的方式，以国家编撰的国定教科书为主，如果没有国定教科书时，采用学部大臣（相当于现在的教育部长官）检定与认可的教科书。





目前，一种教科书共有500多种，二种教科书共有100多种等，共计800多种。其中，小学只采用一种教科书，共有130种。





为了确保教材的多样化，今年韩国小学教科书迎来了新的转折点。教育部宣布，将小学3年级到6年级的社会、数学与科学科目使用的65种教科书的编撰方式从“国定”改为“检定”。这样不仅可以发行多样的教材，还可以提高教材质量，保障教师与学生的选择权。教育部预计，小学3年级与4年级的检定教科书将从2022年3月新学期开始适用，小学5年级与6年级的检定教科书将从2023年3月新学期开始适用。