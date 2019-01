ⓒ YONHAP News

GFRIEND 14日发行第2张正规专辑《Time for us》回归歌坛。

《Time for us》是GFRIEND时隔2年6个月再次发行正规专辑,也是去年4月发行的第6张迷你专辑《Time for the moon night》延续作品,GFRIEND独有的感性也都深深融入了每一首收录歌曲之中。

主打歌《太阳啊(Sunrise)》将心爱的男生比喻为还未升起的太阳,将少女极复杂又热切的恋爱心情通过音乐表现了出来。歌曲内容也是之前作品《夜》的延续,同样是由《夜》的音乐制作团队制作,让GFRIEND音乐中的感性又一次升级。

《太阳啊(Sunrise)》的MV也与音源一同上线公开。GFRIEND成员们在以“无尽的黎明”为主题的剧情中,以细腻的表演,分别展现出从黎明到天明、从白昼到深夜等不同场景的不同故事。

包括主打歌在内,新专辑还收录了《You are not alone》、《超越奇迹(L.U.V)》、《GLOW(万花镜)》等共13首歌曲。