Billboard发文：MONSTA X将是2019最受期待的K-POP歌手

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Billboard日前发表题为“2019年最受期待的10张K-POP专辑（The 10 Most Anticipated K-pop Albums of 2019）”的报道，MONSTA X名列其中。

Billboard方面首先介绍了稍早前对MONSTA X成员的采访内容称：“MONSTA X是最早参与美国最大的音乐秀‘JINGLE BALL’的韩国歌手，在年末与Billboard的对话中他们表示，2019年也会继续努力。”当时成员也透露称已经和一些歌手完成了合作，但目前还是“机密”。

MONSTA X去年发行的专辑《Take.1 Are You There?》成功进入Billboard世界专辑年度10强，而新一年全球歌迷也希望能够听到“Take 2”新音乐。对此，MONSTA X也在采访中表示，今后会发行更多英文专辑。Billboard方面也表示期待已发行的歌曲《Shoot Out》会有英文版发行。

去年，MONSTA X曾在美国6个城市举行演唱会，共召集12万名粉丝到场声援。而2019年，MONSTA X也将继续开拓国际音乐市场作为主要目标之一。