去年韩国失业补贴创历史新高

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去年韩国政府失业补贴支付额创下历史新高的主要原因有三点，包括失业人口增加、雇佣保险投保人增加以及求职补贴下限上调。





其中，就业市场恶化导致失业人口增加是韩国政府失业补贴支付额大幅增加的最大原因。据统计，去年共有139万1767人领取失业补贴，相较前一年增加11万8476人，增幅达9.3%。以各产业情况来看，在建设行业，共有15.5万多人领取失业补贴，总额约达7073亿韩元。以年龄来看，50至60岁年龄段领取失业补贴的人急剧增加。50岁年龄段约有34万人领取失业补贴，相较前一年增加12%，60岁年龄段约有24.7万人领取失业补贴，相较前一年增加20%以上。









此外，以去年12月为准，雇佣保险投保人达1341.4万人，比前一年增加3.6%。根据规定，只有加入雇佣保险，才能领取失业补贴。









另外，去年求职补贴下限也上调至54216韩元，同比上调16.4%。所谓求职补贴是指失业者在求职其间所领取的金额，其在失业补贴中占据相当高的比重。而求职补贴下限上调原因为最低工资被上调。









韩国政府官员认为，失业补贴急剧增加是社会安全网扩大的结果，但外界认为，最大的原因还是就业市场恶化。据统计，去年长期失业人口创金融危机以来的新高。在107.3万名失业人口中，长期处于失业状态的人口达15.4万人，比2017年增加9000人。长期失业者是指失业6个月以上的人口。