美北第二次首脑会谈前景引关注

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美北基本确定举行第二次首脑会谈。但也有观点认为，没有迹象显示双方已缩小意见分歧，美北双方在首先敲定会谈举办时间和地点后，仍将展开激烈拉锯战。





第二次美北首脑会谈与象征性意义较大的第一次会谈不同，必须取得具体成果。正因如此，旨在讨论第二次首脑会谈事宜的美北工作协商和高级别协商举步维艰，而北韩劳动党副委员长金英哲访美是解决这一艰难问题的开始，所以尤为引人关注。但金英哲访美结果十分复杂，美北商定将举行第二次首脑会谈，但没有迹象表明双方已缩小意见分歧。





美国总统特朗普表示，美北已敲定第二次首脑会谈地点，具体内容将于随后披露。特朗普还对18日与金英哲进行的面谈表示满意称，此次会面气氛非常好。美方还表示，金英哲向美国总统特朗普转交了金正恩的亲笔信，并公开了金英哲向特朗普转交金正恩亲笔信以及特朗普在白宫办公室与金英哲一行进行面谈的照片，而且通过推特暗示双方协商取得进展，但美北并未公布具体的会谈举办地和时间。对此，路透社报道称，没有迹象表明美北已缩小双方围绕北韩放弃核项目、美国解除对北韩制裁所存在的意见分歧。





在此背景下，美国副总统彭斯的发言也引人关注。彭斯称，美方将在第二次美北首脑会谈中，向北韩传达美国希望其采取具体措施，推动实现金正恩委员长所承诺的真正无核化的立场。