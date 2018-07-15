



生日：1968年10月16日

身高：175cm

体重：80kg

血型：A型

出生地：忠清南道 公州市

学历：首尔艺术大学 戏剧系





演员成志娄度过了许久的无名演技生涯，首尔艺术大学毕业后，加入话剧团“Mokhwa”,并以此出道。尽管演技一直得到观众的认可，然而在荧屏上经常只能以特别出演或者是客串的形式出现。其实成志娄早在2000年起就会接到很多戏份较重的配角角色，以可以惟妙惟肖诠释各地方言著称。





成志娄介绍自己的名字时称，是父亲在等待自己出生时等得厌烦，于是给自己起了个名字为“志娄”（韩文中与“厌烦”同音）。





代表作：

2018年 连续剧《Ms.Ma：复仇的女神》

2017年 连续剧《花游记》

2017年 连续剧《学校2017》

2016年 电影《古山子：大东舆地图》

2016年 连续剧《戏子》

2016年 连续剧《MONSTER》

2014年 连续剧《你们被包围了》

2012年 连续剧《野王》

2012年 电影《传说的拳头》

2011年 电影《孩子们》

2011年 连续剧《光与影》

2011年 连续剧《武士白东修》

2010年 连续剧《别巡检》