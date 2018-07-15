美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2019-01-18
生日：1968年10月16日
身高：175cm
体重：80kg
血型：A型
出生地：忠清南道 公州市
学历：首尔艺术大学 戏剧系
演员成志娄度过了许久的无名演技生涯，首尔艺术大学毕业后，加入话剧团“Mokhwa”,并以此出道。尽管演技一直得到观众的认可，然而在荧屏上经常只能以特别出演或者是客串的形式出现。其实成志娄早在2000年起就会接到很多戏份较重的配角角色，以可以惟妙惟肖诠释各地方言著称。
成志娄介绍自己的名字时称，是父亲在等待自己出生时等得厌烦，于是给自己起了个名字为“志娄”（韩文中与“厌烦”同音）。
代表作：
2018年 连续剧《Ms.Ma：复仇的女神》
2017年 连续剧《花游记》
2017年 连续剧《学校2017》
2016年 电影《古山子：大东舆地图》
2016年 连续剧《戏子》
2016年 连续剧《MONSTER》
2014年 连续剧《你们被包围了》
2012年 连续剧《野王》
2012年 电影《传说的拳头》
2011年 电影《孩子们》
2011年 连续剧《光与影》
2011年 连续剧《武士白东修》
2010年 连续剧《别巡检》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13