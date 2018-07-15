你身边的“美容专家”——韩国“HARUEN LIFE”公司

© HARUEN LIFE

今天，我们了解一下韩国企业的一些新想法给全球经济带来的变化。今天节目里，我们将向大家介绍韩国“HARUEN LIFE”公司，他们利用火山石生产天然化妆品。首先，让我们与公司首席执行官黄俊浩（音译：황준호）一道，聊一聊他们公司。





韩国“HARUEN LIFE”公司名称“HARUEN LIFE”结合了韩语单词“一天”，和英文单词“life”生活，体现了公司希望让顾客的日常生活快乐。他们的旗舰产品是天然火山石产品。火山喷发时喷出的火山灰在暴露于深海盐水中时会变成粘土状矿物。韩国“HARUEN LIFE”公司使用他们的专利技术将这些火山石制成球形，用于化妆品和其他日常生活用品。火山石实际上广泛用于景观美化或作为建筑材料，在化妆品中使用它们是很少见的。那么，韩国“HARUEN LIFE”公司是如何想到这个主意的呢？





韩国“HARUEN LIFE”公司首席执行官曾经进口葡萄酒。在他频繁的海外出差期间，他首先了解了欧洲用火山石制成的天然化妆品。黄先生认为这是一个很好的主意，在地质学教授的帮助下，他研究更多关于火山石的自然气味和吸湿特性。他开始研究火山石，收集和分析各种类型的火山石，并于2014年成立了公司。即使在韩国“HARUEN LIFE”公司成立之后，这项研究仍在继续。由于在化妆品中使用火山石在韩国很少见，公司为开拓该领域作出了巨大努力。来自欧洲、北美、亚洲和澳大利亚许多国家的火山石被开采，这成为最好的材料，在进行了无数的测试之后，找到了化妆品中使用时最有效的组合。最终，他们开发出一种皮脂控制器来代替面部油污吸纸。





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韩国“HARUEN LIFE”公司的皮脂控制器易于使用。将火山石球滚到脸上，同时握住手柄，多余的油脂以及毛孔内的残留物立即被吸收。火山石含有对我们身体有益的矿物质，它们也是中等碱性矿物质材料，具有高达99％的抗菌特性，它们是从皮肤中去除废物和重金属的极佳去除剂。韩国“HARUEN LIFE”公司开发了他们自己的独特技术，将这些材料组合创造了一种球型产品，用户可以用它来按摩脸，同时随时随地去除污垢和皮脂。





虽然难以在国内打开市场，但是韩国“HARUEN LIFE”公司寻求通过展览在国外开辟市场，并发现自己的产品受到美国买家的称赞，他们尝试使用皮脂控制器样品，发现脸上没有油了，就好像他们刚洗完脸一样，而他们的化妆品一点都没有受到影响。有了这个信心，韩国“HARUEN LIFE”公司从那时起参加了许多展览，国际买家的反应也非常激烈。在2018年11月举行的G-FAIR KOREA，买家排队等待与韩国“HARUEN LIFE”公司洽谈。我们相信，有了海外市场的热烈反响，韩国“HARUEN LIFE”公司的未来将一片光明。