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英国脱欧一直以来都是全世界关注的焦点。当地时间1月15日，英国议会以压倒性优势否决首相特雷莎·梅的脱欧计划，成为英国政治历史上政府最严重的一次失败。虽然首相特雷莎·梅在议会的不信任投票中“幸存”下来并将继续掌权，但英国脱欧的不确定性仍未消除。今天，我们邀请到了韩国外国语大学的金佑德（音译：강유덕）教授，与他共同聊一聊英国脱欧的不确定性。





英国脱欧协议的起源可以追溯到2016年。2016年6月，英国举行了公民投票，以决定英国是否应该离开或留在欧盟。近52％的选民选择离开欧盟，最终英国决定离开欧盟。从那以后，英国和欧盟一直在谈判，脱欧协议谈判持续超过两年。该协议不仅涉及英国退出的条款，还涉及其他细节，例如英国脱欧后，英国和欧盟的关系将如何建立等等。在多次谈判之后，双方于2018年11月达成协议，并由英国政府及所有欧盟成员国签署协议。但由于该协议还需要英国下议院的批准，英国当地时间1月15日举行了投票。绝大多数英国议会成员否决了这项协议。





英国脱欧恐慌仍在继续。在不信任投票中“幸存”下来后，特雷莎·梅首相制定了B计划，据英国媒体报道称，议会对第二个计划的投票将于1月29日进行。但即使B计划在英国下议院获得通过，如果不被欧盟接受，情况将变得比现在更加混乱。最糟糕的结果可能是英国将不得不在没有达成任何协议的情况下离开欧盟。





作为欧盟成员国，英国享有诸多好处，最大的好处是“四项自由”。“四项自由”是指欧盟内部的货物、服务、资本和人员的自由流动。它取消了英国对欧盟出口的所有关税，并消除了进出欧盟国家时的所有障碍。此外，英国所有公民都可以在任何其他欧盟成员国自由生活和工作。如果出现无协议脱欧，英国将被欧盟视为“第三国”，双方之间的所有商业都将受世界贸易组织（WTO）规则的约束。例如，英国目前是欧盟第二大汽车制造商，其对欧盟成员国的出口是免关税的，如果无协议脱欧，英国汽车将被征收10％的关税，各种其他物品的关税也将恢复，在英国生产的商品将被要求符合欧盟法规或获得新的认证。





英国于1973年加入欧盟的前身欧洲经济共同体，并与相关组织进行了各种交流。但如果英国根据《里斯本条约》第50条于3月29日离开欧盟，该国必须与欧盟达成新的独立贸易协议。与此同时，货物流动将面临困难，英国极有可能遭受极端的价格上涨和商品短缺。英格兰银行警告说，无协议脱欧可能导致该国国内生产总值下降8％，失业率上升7.5％，房价下跌至30％。英国脱欧也对全球经济构成严重威胁。世界银行警告说，英国脱欧没有达成协议对英国和欧洲以及任何与上述国家和地区存在大量交易的地区构成风险，预计也会影响到韩国。





当韩国公司向英国出口或从英国进口时，大多数物品都在韩国-欧盟自由贸易协定范围内，因此可以免关税或以非常低的价格进行交易。但如果英国在没有达成协议的情况下退出欧盟，任何韩国和英国的贸易将不再受到韩国-欧盟自由贸易协定规则的约束。换句话说，所有关税都将在出口和进口方面恢复。例如，出口到英国的韩国汽车的关税将从目前的近0％上升到10％，而英国汽车的进口关税将增加到8％。最终，整体价格将上涨。当所有交易出现这种增长时，它可能会打击韩国对英国的出口。





去年，韩国对英国的出口总额约占韩国出口总额的1％。因此，英国脱欧对韩国经济的影响似乎无关紧要。然而，韩国出口商可能会遭受影响。如果英国在没有达成协议的情况下离开欧盟，那么关税上升等不确定因素将是不可避免的。例如，韩国对英国主要出口产品之一汽车的关税预计将从目前的0%上升至10％，而汽车零部件的关税预计将上升至4.5％。但更重要的是，如果无协议脱欧导致英国经济崩溃并对欧洲、美国和新兴市场造成损害，国际市场的波动将会扩大，并影响韩国，导致韩国出口放缓和带来其他各种外部风险。这就是全球关注英国脱欧的原因。





无论采取何种措施，3月29日之前达成协议是不可能的，因为只剩下大约2个月。因此需要延期，但为了推迟日期，不仅是英国，欧盟的所有27个成员国必须达成协议，所以似乎需要一点让步。除了重新谈判之外，第二次公投是另一种可能性。考虑到英国目前的政治状况，英国很难通过议会达成协议。因此，人们越来越多地要求进行第二次全民公投。在这一点上，另一次公投的可能性正在增加。





无论首相特雷莎·梅的B计划如何，第二次公投正越来越成为可能，因为英国脱欧无论如何执行，都必将引发经济和政治混乱。为了尽量减少影响，英国脱欧时间可能会从最初设定的3月29日被推迟。事实上，欧盟已经宣布将接受英国要求延迟退出日期的请求。但由于目前尚不清楚英国将采取何种选择，我们必须考虑所有的可能性，为未来做好安全准备。