ⓒ KBS

沈石熙

韩国短道速滑队再次曝出丑闻。继哭诉遭到教练毒打之后，韩国短道速滑名将沈石熙再次公开控诉韩国短道速滑队前教练赵宰范曾对自己进行性侵犯。沈石熙称，自2014年开始，赵宰范就对自己进行猥亵甚至性侵犯，而那时她只有17岁，还在上高二。从那时开始一直到平昌冬奥会的两个月前，她一直遭受前教练的性侵犯。令人发指的是，在沈石熙参加国际大赛前后，依然受到侵犯。由于惧怕无法正常继续运动员的生涯，沈石熙连对自己的家人都没能去诉说。此前，沈石熙曾出庭指证该教练在2011年至2018年1月期间，殴打自己和其他三名选手。对此，韩国文化体育观光部表示，要对体育界性暴力相关所有法规进行调整，制定相应对策。韩国网友也纷纷发表了意见。有些网友说：“冰上运动腐败不堪的状态什么时候才能结束，希望把相关人员全部撤换掉。”还有网友说：“居然对未成年运动员做出这种事情，简直无法容忍。”也有网友说：“体育界为什么总是曝丑闻，而且没有任何改变。这次绝对不能就这样过去了。”





都市渔夫

1月11日，韩国庆尚南道统营市欲知岛南侧海域发生一起翻船事故，目前造成4人死亡，1人失踪。当天凌晨4时57分，在距离欲知岛南侧约80公里的海域，一艘巴拿马籍3300吨级货船与来自韩国全罗南道的钓鱼船发生碰撞。船上14人中，目前仅有9人生还。这起事故发生距离2017年12月仁川灵兴岛附近钓鱼船翻船事故仅一年之隔。虽然用来钓鱼的渔船是必须全员身穿救生衣的，但死者中有3人均未穿救生衣。有专家指出，这种钓鱼船的激增是可以预见的，因为韩国的综艺节目《都市渔夫》上映后，2017年钓鱼船的使用人数为415万人，比前一年增加了21%。钓鱼船事故也由2014年的87起增至2017年的263起。此外，人们对安全问题的麻木也是一个比较大的问题。虽然韩国法律规定钓鱼船上的人员必须全员身穿救生衣，违者将处以100万韩元（约合人民币6000元）以下的罚款，但基本没有人去遵守。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“什么都要竞争的大韩民国，鱼钓个1、2条不就可以了吗？钓个鱼干嘛还要比赛呢？”还有网友说：“安全麻木问题是一个比较严重的社会问题，这是我们所有国民都应该关注的事情。”也有网友说：“愿逝者安息。”





动物保护组织

前不久，韩国一个收养流浪猫狗的动物保护组织被曝出在4年内对数百只动物实施了安乐死而引起了轩然大波。该组织从2015年初开始到2018年9月，对200余只动物实施了安乐死，而其中相当一部分是健康的动物。也有人指出，该动物保护组织出现这样的问题并非偶然，因为该组织的代表人朴素妍（音）以前就被曝出各种各样的丑闻。比如2006年曾用同样的动物照片来领取补助金，2011年将20条流浪狗实施安乐死后，交给兽医做实验，结果因违反《动物保护法》而被告。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“是不是疼爱动物的心因为钱而变了质？”还有网友说：“人的欲望真的是很可怕的，动物有什么错呢？都是人的问题。”也有网友说：“国家不能只进行补助，还要进行维持和监管。”