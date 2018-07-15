美智库：北韩应对外公开新五里导弹基地

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美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）日前发布北韩新五里导弹基地的报告有两点意义：第一，美国朝野对美北谈判持负面看法。第二，对特朗普持不信任态度。也就是说，美国朝野并不相信北韩，同时担心特朗普作出不适当的让步。





自去年美北举行首脑会谈后，美国媒体一再报道北韩开发核导方面的疑惑，诸如：北韩在平壤附近的山阴洞兵工厂制造洲际弹道导弹、北韩扩建岭底洞导弹基地以及转换为大量生产导弹体制等等。战略与国际问题研究中心在美北高级别会谈未能成行的去年11月也曾提及北韩开发导弹的疑惑。这表明美国朝野仍对北韩存在负面看法，他们认为，北韩在达成《日内瓦协议》及其他各项协议后，仍在私下开发核导等大规模杀伤性武器，所以即使美北举行首脑会谈，北韩仍将私下开发武器。





美国朝野对特朗普也持不信任态度，担忧特朗普为了显示其在政治方面的成就而对北韩作出过分让步。美国全国广播公司（NBC）曾报道称，美国政府官员和美国的同盟对无法预知特朗普将对北韩作出何种程度的让步感到不安。美国战略与国际问题研究中心表示，为帮助美北谈判小组成功达成协议，北韩必须公开核导计划等所有项目并同意对此进行讨论。