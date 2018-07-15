去年韩国经济增长率为2.7% 创6年来新低

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去年韩国经济增长率为2.7%，与韩国央行、韩国开发研究院等的预期相同。虽然增长率跌破3%，但仍好于预期。去年因经济疲软，一般认为增长率将低于2.7%。然而，韩国经济增长率未能连续两年达到3%，显示韩国经济情况不容乐观。





去年韩国经济走低主要是由于设备和建设投资乏力，仅靠出口和财政推动经济增长。韩国央行和韩国开发研究院等机构去年年初发布的增长预期为3%，这主要是根据出口活跃和政府扩大财政投资等情况作出的判断。实际上，去年韩国出口增长4%，创5年来最高值，政府财政投资也创最高纪录。但去年韩国投资萎靡不振，去年1月，韩国央行预计设备投资增长率为2.5%，建设投资减少0.2%，但实际上去年设备投资减少1.7%，建设投资减少4.0%。尤其是就业情况严重恶化，去年一年就业者人数仅增加97000人。由此可知，仅靠出口和财政投资难以全面推动经济增长。加之美中贸易战陷入长期化和英国脱欧等引发金融动荡，对外环境欠佳，韩国经济面临严峻挑战。





今年韩国经济发展前景也不明朗，从年初开始，半导体出口即呈减少势头。去年12月，半导体出口减少1.2%，今年1月1日至20日减少14.6%。发达国家与中国经济增长速度放缓将对依赖出口推动经济增长的韩国造成严重打击。预计今年韩国经济增长率将持续走低，或跌至2.5%以下。