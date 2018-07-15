去年除中国游客以外的访韩外国游客人数逾1000万人

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去年，不包括中国游客在内，访韩外国游客人数突破1000万人次大关。尽管中国限制来韩团体游，但去年来韩旅游的中国游客人数仍增加将近15%，体现出韩国旅游业已走上发展轨道。





在“萨德”事件发生之前，中国游客一度大举来韩旅游，韩国旅游业蒸蒸日上。自中国因在韩部署“萨德”采取报复措施，禁止来韩团体游以后，韩国旅游业面临严重打击。在不得已的情况下，韩国政府开始采取旅游多边化措施，吸引日本和东南亚地区游客来韩旅游，最终，政府的措施奏效，实现除中国游客以外，访韩外国游客人数突破1000万人次。





据统计，去年访韩日本游客约为295万人，同比增长27.6%。日本游客占全体访韩外国游客的19%，日本游客大幅增加的主要原因是日本经济好转以及韩流热潮影响。此外，中国台湾游客大量增加也非常引人注目，来韩旅游的台湾游客约为112万人，同比增加20.5%。台湾游客增加受韩流扩散、航班增加等影响。继中国大陆和日本游客之后，中国台湾游客人数位列第三。此外，越南游客增加36%以上等东南亚地区游客也大为增加。





据分析，韩流扩散、对韩国文化的关注度提升是访韩外国游客增加的主要原因，此外，去年南北韩进行对话、韩半岛充满和平气氛也是一大原因。