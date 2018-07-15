美国要求韩方将防卫费分担额上调4000亿韩元

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韩美防卫费分担协商面临困境，主要争论焦点是防卫费规模和协议期限。两国对防卫费规模的立场大相径庭，韩国提出1万亿韩元，美国则提出10亿美元。在协议期限问题上，韩国提出维持5年，美国则提出以1年为期。





防卫费分担额指的是根据《防卫费分担特别协定》，由韩国政府分担驻韩美军的部分费用，包括美军雇佣韩国员工的工资、军事建设以及加强联合防卫费等费用。目前的协定以5年为期，按照每年消费者物价上涨率逐年上调下一年的分担费。韩美《防卫费分担特别协定》已于去年年底到期。





美方要求韩方将驻韩美军防卫费分担额上调至目前的1.5倍水平，双方立场相差较大，恐难达成妥协。此前，美国曾要求韩方将分担额上调至16亿美元，几乎上调至目前的两倍，后来降低至14亿美元，此后又降低至12亿美元。到了去年12月初，双方在协商中提出的分担额差距减至不到1亿美元，加大了达成妥协的可能。但美国总统特朗普坚持要求大幅上调韩方分担额，结果再次上调至12亿美元。对此，韩国政府提出强烈反对立场，美方再次将要求降至10亿美元。





韩国提出的1万亿韩元的上调率约为4%，美国提出的10亿美元的上调率约为15%。虽然相差较大，但并非没有达成妥协的可能。问题是协议期限，美方提出以1年为期，但韩方认为，如果以1年为期，意味着签署协议后即进入下一轮协议的谈判，美国每年都会加大对韩施压。为保持和加强韩美同盟，韩方主张应将协议期限维持在5年。