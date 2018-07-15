《漫话国乐》 卞钢铁歌 / 卞钢铁打令 / 说到雍女





据调查，最常搬上银幕的古典小说是《春香传》，其次是《卞钢铁》。说到卞钢铁，很多人以为他是色情电影的主人公或硬汉的代名词，其实卞钢铁是盘索里《横负歌》（又名《卞钢铁打令》）的主人公。





虽然《横负歌》赤裸裸地讲述了色情场面，但朝鲜王朝末期盘索里艺术家申在孝把盘索里集大成时仍看好这部盘索里，因此在12部盘索里中，把《横负歌》与《春香歌》、《沈清歌》、《兴夫歌》、《赤壁歌》、《水宫歌》等精华之作一起进行了整理。据说，当时被誉为“歌王”的宋兴录名唱善于表演《横负歌》而享有声誉，可见当时这部盘索里的人气很高。非常遗憾的是，这部盘索里没有坚持到近代，曲调与长短早已失传，只有辞说流传至今。而到了近代，盘索里名唱朴东镇对盘索里的“现代化”转型工作深感兴趣，他为《卞钢铁歌》赋予了崭新的曲调与旋律，并推出了专辑。

{音乐1: 盘索里《卞钢铁歌》中“卞钢铁与雍女见面”/ 朴东镇}





在盘索里《卞钢铁歌》中，卞钢铁是一个游手好闲、经常闯祸的“家伙”，甚至被父老乡亲赶走，浪迹天涯时与雍女相识。雍女是一个命苦的女人，她命中注定如果结婚，丈夫就会早死，当时雍女也背井离乡，在流浪途中遇到卞钢铁后坠入爱河，两人决定到智异山的深山幽谷生活。可在当时，身无分文的平民在山上谋生非常艰苦，更糟的是卞钢铁偷懒成性，雍女气得催丈夫去打柴，被迫出门的卞钢铁懒得打柴，就把路边的守护神长丞拔出来拿回家点火，结果受到长丞的诅咒而死亡。雍女无法独自办丧事，于是又招来各色各样的男人出面办丧事，可个个都当场死亡。这部盘索里的后半段讲述了雍女在处理尸体的过程中发生的妙趣横生的故事。其实这都是荒唐、淫秽又乱七八糟的故事，但生动地描写出了当时平民的生活，因此时至如今，仍被以多样的形式重新进行诠释。卞钢铁的故事除了盘索里以外，还有杂歌流传下来。

{音乐2: 杂歌《卞钢铁打令》/朴相玉}





在朝鲜王朝时代，经过壬辰倭乱与丙子胡乱之后，老百姓的生活变得更加困苦，很多人背井离乡浪迹天涯。《卞钢铁打令》刚好讲述了那些背井离乡浪迹天涯的人们的生活，虽说是悲惨的人生，但艺人通过盘索里编织出诙谐幽默的故事，触动众人的心，与人共享。也许，这正是传统说唱艺术盘索里的作用之一。





其实《卞钢铁打令》的内容从雍女开始，以雍女的故事结尾，应该叫作《雍女打令》，因此近来，传统乐坛也十分关注被卞钢铁强而有力的形象掩盖的雍女这一角色，并通过国乐重新诠释雍女的故事。比如，国立唱剧团曾推出将《卞钢铁打令》重新进行诠释的唱剧《给卞钢铁画上句号，雍女》，引起了观众的热烈反响。年轻国乐家李娜莱则以国乐为基础，给雍女的故事赋予了新的意义，发行了专辑《现代盘索里：可出，可入“卞钢铁歌”》。李娜莱认为雍女的故事更为动人，雍女一生只有一个错，错在命中注定丈夫早死。可雍女没有放弃、没有灰心，面对冷酷的现实，克服重重困难继续活下去。雍女的故事启发人心，给人们带来勇气与希望，让人们勇于面对现实，克服困难。

{音乐3: 《说到雍女》/李娜莱、打击乐器-金仁洙（音)}