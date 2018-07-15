韩国国内酒店住宿业及休闲业趋势

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如果按照月份来分析酒店住宿预约数量的话，8月份是2018年年内旅游旺季的最高峰，占比11.3%。其次便是12月份、7月份、10月份和11月份。回想以往，比起大众消费者将旅游度假期集中在暑假和寒假来说，现在越来越多的消费者更加愿意在年中时不断享受国内旅游。





数据显示，2018年韩国国内预约酒店住宿比例最高的地区是首尔，占了26.3%。其次是京畿道、仁川和釜山、庆尚南道地区。 另外，2018年7月期间，使用线上预约服务的人激增，其中使用线上服务最多的地区是京畿道、仁川，占了40.9%，但首尔线上服务使用率却偏少。由此可知，首尔内的酒店住宿业和休闲业人力资源支配充足，足以配合市场大众进行现场预约。





2018年，大众消费者除了热衷于韩国国内地区旅游以外，对园区性游乐场也非常钟爱。位于首尔周边地区的爱宝乐园、加勒比海岸、乐天世界等大型游乐场入场门票近期销售不断上升，它们的地域和主题性概念明确，赢得消费者的热烈喜爱，让消费者可以随时享受一日行的欢乐和自由。





同时，为了便民搜索，市场上还推出了许多旅游专用手机APP，韩国消费者比较常用的APP是“야놀자/yanolja”。当输入最新旅游趋势关键词时，便可轻松查出周边出行地区和最新消息。由此可知，我们可以通过这样的方式，了解消费者内心需求，从而抓住和把握市场。





<前沿视线>

雾霾天气带来的新消费趋势

在韩国，雾霾天气被视为灾害性天气现象进行预警预报，可谓是“最秘密的杀手”。当一周内严重雾霾持续时，消费者会长期不出门，从而会导致市场消费能力下降。因此可知，雾霾天气会给市场带来最直接的打击。数据显示，当雾霾天气测试结果为“有害”时，大型超市的整体销量会逐日减少0.1%。不仅仅是在衣食住行的消费方面，在汽车、休闲、美妆等生活方面也会极受影响，并且形成新的消费趋势。以随身携带的口罩为主，到家中置放的空气净化器、衣服干燥机等均被称为雾霾时代必备的产品。也有部分人士会在家中和职场亲手种植可净化空气的植物，保持空气清新。





2019年社交媒体即时聊天软件趋势

目前韩国市面上的即时聊天软件非常多，比如Kakao Talk、MESSAGER等。当社交媒体即时聊天软件在大众视野中扩散开后，总有一些软件不断在进步，不断走向更多用户，也不乏有一些即时聊天软件在一阵火爆后便销声匿迹。一个好的即时聊天软件能真正长期存留一定和它的功能和体验度有关。同时，在市场上也需要有一定的收益性和市场版图的拓展可能性。韩国市场上，以20岁年轻消费者为主，前后推出了几款定制型即时聊天软件。举个例子，当聊天软件系统充分了解用户的兴趣爱好和信息后，便会帮助用户扩大兴趣范围和人脉，找寻相类似的人群，促进人与人之间的真诚交流。





2019年春款包包要“更小、更个性、更绚丽”

最近市面上，总能看到各种大大小小模样的包包出现在我们的视野中。有三角形、四角形和圆柱形等等，形状各异，甚是可爱独特。其中，提包的方式也与往日相比大有不同。持续受消费者欢迎的包包无疑是“BELT BAG腰包”，然而比起去年搭配的时尚运动风套装来说，今年着重搭配长款连衣裙和长裙，时尚度更显得格外出彩，体现浓浓的女人味。另外，外观如迪士尼米奇老鼠头型的手提包、像足球一样的圆球包等等也在时尚界赢得了消费者的热爱和好评。完美衬托服装风格的同时，更是起到了眼前一亮的效果。