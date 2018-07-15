美国和北韩进行第二次首脑会谈工作协商

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美国总统特朗普和北韩劳动党中央副委员长兼统一战线部部长金英哲上周在华盛顿会晤后，两国代表团从19日开始在瑞典斯德哥尔摩进行工作协商，为举行第二次美北首脑会谈奠基铺路。





在斯德哥尔摩协商中，美北双方并非进行拉锯式协商，只是说明各自的立场，进行了意见沟通。由于双方代表首次进行会晤，且谈论第二次首脑会谈事宜。因此，有必要就此问题形成共识。





斯蒂芬·比根去年8月出任美国国务院对北韩政策特别代表后，时隔近5个月首次与其对话伙伴北韩外务省副相崔善姬会晤而引起国际社会极大关注。

瑞典当地时间19日进行会晤的美北代表团在斯德哥尔摩郊外一处度假村举行为期三天的闭门会议，以拉近彼此间的意见差距。





美国方面可能要求北韩加快无核化速度，也就是尽快提交核申报清单，接受核查与验证，并废弃洲际弹道导弹。北韩方面有可能要求美国按照《6.12美北联合声明》的顺序建立新美北关系，为构建韩半岛和平机制发表《终战宣言》，并在无核化过程中通过分阶段同步措施缓和对北韩制裁。





具体的内容尚未对外公开，但是美北双方可能就上述事项进行了磋商。特别值得一提的是，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋也破例参加了会议。





一直以来，韩国在无核化问题上从未同美国和北韩举行三方联席会议，只是同美国和北韩分别进行磋商。因此，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋此次参加三方联席会议，意味着韩国将超越协调者角色，直接提出解决方案，以解开问题的症结，这具有极大的意义。





过去，北韩在与美国进行核谈判时，以该问题为北韩与美国间通过对话解决的课题而排斥韩国。但是最近北韩就此问题与韩国进行磋商，并同意举行南北美三方会议。

会议结束后，美国国务卿蓬佩奥于当地时间22日表示，美国和北韩在瑞典进行的工作协商取得进展。





美北高级别会谈的美方首席代表表示，在瑞典进行的工作协商“取得进展”、“富有建设性”，可以说本次协商取得了实质性进展。此外，在谈到民间合作时，如果无核化取得进展，美国缓和对北韩制裁，并考虑到南北韩关系的特殊性，或许有可能重启开城工业园区和金刚山旅游项目。由此看来，美国特朗普政府“先无核化，后缓和对北韩制裁”的立场有可能发生变化。也就是说，美国或许有可能视北韩无核化的进展速度，阶段性地缓和对北韩制裁。





美国国务卿蓬佩奥还表示，期待将于2月底举行的第二次美北首脑会谈能够成为北韩无核化的另一个里程碑。

但是关键在于在瑞典进行的工作协商有没有深入讨论废弃宁边核设施与洲际弹道导弹及其相关设施等重点事项。





协商前景可以说障碍重重。在北韩无核化与安全保障问题上，美国和北韩间出现极大分歧。此外，还要讨论北韩提交核申报清单，接受核查与验证的范围和时机以及何时发表《终战宣言》，签署和平协定等。最近几个月来，美国和北韩间仅通过非正式渠道进行磋商，但是今后将通过高级别会谈和三、四次工作协商等正式渠道，为形成一致意见作出最大努力。





在此，我们期待美国和北韩尽快消除眼前的重重障碍，为举行第二次美北首脑会谈铺平道路。