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去年9月，韩国总统文在寅访问北韩，19日同北韩国务委员会委员长金正恩一道观看了北韩大型团体操表演《辉煌的祖国》。北韩在时隔5年重启的大型团体操和艺术演出中，使用了激光投影和媒体艺术等尖端技术。其中，利用立体投影和无人机编队飞行技术将主题《辉煌的祖国》加以形象化的场面激起全场观众热烈的掌声，且震惊了世界。那么，北韩的信息化处于何种水平呢？





纵观北韩信息通信技术的发展历程，上世纪60年代从法国留学归来的研究员们开发出真空管电脑“前进-5500”，70年代末金日成综合大学研发电晶体电脑“龙南山1号”。进入2000年后，北韩与中国合资成立“晨曦熊猫计算机有限公司”，组装生产奔腾级“晨曦熊猫电脑”。最近，北韩的蓝天电子制品工厂生产POP电脑、笔记本电脑、LED便携式投影仪，晨曦电脑合营公司主要生产电视机和笔记本电脑。此外，水晶川技术交流社生产电视机显示屏、USB，哈拿电子合营公司生产便携式充电器。





北韩被分类为世界上最贫穷的国家，因此很多人认为北韩的信息通信技术也非常落后。但是北韩早在上世纪60年代就开发出电脑，1998年金正日政权发表“第一个科学技术发展五年规划”后，北韩积极投资于信息通信技术领域。之后，北韩以“2022年跻身世界科技强国之列”为目标，树立并推行发展计划，目前能生产台式电脑、笔记本电脑、平板电脑。此外，北韩的软件编程技术非比寻常。





北韩拥有世界级的软件编程技术。上世纪90年代开始，北韩借鉴印度软件行业的发展经验，致力于培养人才，提升技术水平。北韩的软件编程技术以使用Windows的电脑为例，可直接使用外部程序。智能手机和平板电脑可使用安卓应用程序。此外，北韩开发的运营体系“红星”已推出4.0版，这可说是为应对Linux操作系统而推出的。北韩还为应对微软Office办公软件Word、Excel和PowerPoint而推出了名为“我们”的办公软件。开发硬件需要投入巨额资金，但是软件并非如此。因此，北韩于1985年设立“平壤信息中心”，1990年设立专门研究软件技术的“朝鲜电脑中心”等，致力于开发软件。其结果，北韩于1997年研发的围棋人工智能软件“银星”在1998年世界电脑围棋大赛上获得了冠军。





北韩最感自豪也最具代表性的软件是名为“红星”的电脑运作体系。北韩最大电脑相关机构“北韩电脑中心”独自开发的电脑运作体系“红星”，其整体功能不如微软的运作体系，但是在保安层面能存储使用者什么时候用什么键盘写了些什么，还能记录鼠标操作过程。





此外，北韩在第四次工业革命中也取得了相当的进展。2012年，北韩最高领导人金正恩提出“新世纪工业革命”，强调北韩将通过科技发展建设知识经济强国。之后，北韩积极研究人工智能、大数据、区块链、物联网等多种新技术。其中，部分技术已实现商业化。2015年10月，北韩保健省牙科综合医院美容外科将三维打印机用于医疗领域，2016年开发出名为“远程医疗服务”的远程诊疗软件，并将其服务范围扩大至北韩各道。





特别值得一提的是，北韩为进行技术开发而在致力于培养优秀的科技人才。为培养科技人才，北韩在平壤等各大城市设立“第一高等中学”，且放学后通过“电脑小组”活动培养信息与通信技术人才。据悉，北韩从上世纪90年代初期开始在金策工业综合大学、金日成综合大学、平壤电脑技术大学等大学培养信息通信技术人才，目前已培养出3万名相关人才。此外，北韩将平壤教员大学作为虚拟现实和增强现实的教育中心，重点培养科学技术特别是信息与通信领域的工程创新人才。北韩的小学生从低年级开始就学习电脑电路、电脑周边产品配件、Windows操作、C语言程序设计，升入初中后学习电脑数学、演算法、Linux程序设计，并在高中学习电脑通信和网络技术。因表现突出而被选为电脑英才的学生会保送到平壤金城中学电脑英才班，毕业后进入金日成综合大学、金策工业综合大学等大学继续深造。此外，北韩向科技人才提供高薪和住房等，给予特别待遇，目前有近20万人从事程序编程等信息通信相关工作。由于从事信息通信领域的北韩科技人才不断增加，平板电脑等移动终端的普及率也随之提升。





北韩因纸张短缺而普及平板电脑。2013年前后，北韩开始自主生产平板电脑，在市面上出售三池渊、晨曦、龙兴、阿里郎、妙香等五、六种品牌的平板电脑。随着平板电脑等的扩散，通过移动终端看中国等外国电影或电视剧以及综艺节目的北韩居民大幅增加。据悉，韩剧热最近在北韩扩散开来，因此通过平板电脑看韩剧，听韩国流行歌曲的北韩居民有望持续增加。





北韩的电脑普及率超乎人们想象。北韩于2014年成立蓝天电子公司，销售台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等多种电脑产品。其中，最受北韩青少年喜爱的平板电脑成为观看韩剧、接触国外文化与事物的重要渠道。





综上所述，北韩在信息通信领域具有强大的技术实力，因此我们期待南北韩尽快在信息通信领域开拓合作双赢的新空间。