日巡逻机在离於岛附近再次低飞威胁韩国军舰

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日本自卫队的海上巡逻机再次低飞威胁韩国海军舰艇。上月20日，日本巡逻机靠近韩国“广开土大王”号驱逐舰，日本以韩国军舰使用火控雷达照射日本军机为由，要求韩国道歉和预防类似事件再次发生。此后，18日和22日也发生类似情况。23日，日本巡逻机又靠近韩国“大祚荣”号驱逐舰，日军机低飞时，与韩国军舰的距离仅有540米，高度为60米。日本这种挑衅性威胁飞行行为在最近一个月时间里已连续出现4次。





韩国军方表示，日本巡逻机靠近韩国军舰低飞时有3个特点，这3个特点是朝向军舰飞行、飞行方式带有攻击性以及在船首横飞而去，均为带有挑衅色彩的危险飞行，属于国际惯例所禁止的飞行方式。韩国军方有关人士认为，日本军机故意低空飞行旨在诱导韩国军舰使用火控雷达照射日方军机。这位人士在回答“如果再发生这种情况，韩方是否会使用雷达照射日本军机和进行警告射击”的询问时直截了当地回答说，“是的”。





有分析认为，日本的挑衅出于政治目的。因韩国法院判决日本企业应向被强征韩国劳工提供赔偿以及韩日慰安妇问题协议被废除等，韩日关系陷入僵局，在这种情况下，日本首相安倍晋三刺激反韩情绪，旨在再次得到民众的支持。安倍晋三因劳动市场开放问题支持率持续走低，据悉，在发生“巡逻机争议”后，安倍的支持率再次回升。





在这种情况下，韩日外长23日在瑞士进行了会晤，韩国外长康京和对日本军机再次挑衅表示了遗憾。韩国外交部表示，韩日外长共同认为，两国将保持安保合作，今年也将持续进行沟通与交流。