前大法院院长梁承泰被批捕 前大法官朴炳大逮捕令申请被驳回

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韩国前大法院院长梁承泰被批捕，司法部门最高领导人首次受到了法律制裁。梁承泰在2011年9月至2017年9月的6年时间里任职大法院院长，他涉嫌在任期间介入法庭审判和人事调动，并涉嫌主导对部分法官进行非法调查和拟定“黑名单”。





在梁承泰任职时期，曾成立调查委员会对此进行调查，结论是没有嫌疑，但相关疑惑并未消除，并持续引发争论。新任大法院院长金命洙上任后再次对该案进行调查，结果发现的确存在“黑名单”。随后，再次成立调查委员会，对法院行政处滥用职权等非法行为展开调查。最终，“司法垄断”事件彻底浮出水面，检方介入调查，前大法院院长梁承泰被捕归案。





梁承泰被检方起诉的犯罪嫌疑主要为滥用职权和渎职，此外还有造成国库损失、妨碍执行公务、泄露公务秘密以及拟定假公文等，具体包括审判交易、介入诉讼、非法收集宪法裁判所内部信息和拟定司法部门黑名单等。审判交易指的是在被日帝强征受害者诉讼等主要案件的审判中，大法院为取得当时青瓦台希望的结果而行使权力。介入诉讼指的是介入原统合进步党议员有关方面的诉讼等，泄露公务秘密则是在审判被强征韩国劳工案时泄露了法庭的审理计划。





检方认为，司法垄断并非个人的非法行为，而是根据上下关系，有组织性的犯罪行为，梁承泰是司法部门的最终决定者，应负全部责任。根据规定，法院签发逮捕令后，梁承泰将在最长20天的时间里，在被扣押的情况下接受检方调查。