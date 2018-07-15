导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 徐汉庸(高丽大学研究教授)





来到韩国您一定会发现到处可见汉字，韩国虽有自己的文字，但是与日本一样，也属于汉字圈文化，甚至高考也有汉字科目。韩国人是怎样看待汉字的呢？汉字在韩国人的生活当中占据着怎样的地位？韩国的学校又是怎样进行汉字教育的呢？本期节目有请韩国汉字学者徐汉庸为我们介绍一下相关情况。





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南：请你先自我介绍一下吧？

徐：我叫徐汉庸，95年毕业于高丽大学汉文系，从二年级一直到毕业，我每个假期都去中国学习汉语，后来研究生读的是中文系，并在北京师范大学读了博士。2004年开始在高丽大学、韩国外国语大学任教，主要教汉语和汉字。

南：作为一个外国人，你觉得汉字最大的魅力在哪里呢？

徐：我觉得汉字的魅力很多，1)它又可以表音又可以表义。2)可以使不同地区的人可以互相交流，又可以使今人了解古人的思想。3）用汉字写的文献非常丰富，我们可以看到两千五百年前的，先秦文献和之后的很多类型的文献。中国最早的诗歌《诗经》是两千五百年前的，可是正因为汉字里有表义的成分，所以现在读起来，不是那么难的事。4）知道汉字，能够了解以前中国和韩国人的很多想法。现在可以通过网络，跟很多中国人和日本人交流。如果，我只懂韩国的文字，那我只可以跟5000万人交流。现在我懂汉字，我可以跟10亿以上的人交流，还可以了解韩中日古人的古代面貌和之后的发展过程。





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南：汉字在韩国占怎样的地位? 对人们的生活有怎样的影响？

徐：韩语中许多词汇源于汉字，所以有很多汉字词，约占百分之五十。但汉字语词汇也可以用韩国的文字来写，所以不会汉字，日常生活也不会有什么困难。但是要更好地了解汉字词的意义，就要懂汉字。

南：每年高考都有汉字科目，而且是文言文，韩国的汉字教育是怎样进行的呢？

徐：我上学的时候，小学就有汉字课，中学每星期4个小时、高中6个小时的汉字课，但都是选修课，因学校和个人而异。韩国教育部规定高中毕业时要会1800个汉字（繁体），初中和高中各要学900字。不仅有常用汉字，也有在韩国常使用的文言文汉字，因为要了解继承文化遗产，读懂高丽和朝鲜时代的文章，必须学习文言文。

南：你觉得文言文的优点在哪里呢？

徐：我觉得文言文可以提供音乐感，感情更丰富。比如，诗歌的押韵，让人了解汉语词与词之间的关系。这样的格式，还可以提高思维的逻辑性。文言文更追求含蓄，学文言文，可以提高对人文现象的概括能力。