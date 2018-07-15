保健福祉部长官：需对提高老人年龄标准展开社会讨论

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1月24日，韩国保健福祉部长官朴凌厚在总统直属低生育率老龄社会委员会座谈会上表示，现在是时候讨论将老人年龄界定标准从65周岁阶段性提高到70周岁。朴凌厚指出，国民年金、基础年金、长期疗养保险等社会保障支出规模正持续增加，预计韩国最早将于2025年进入超老龄社会，如果现在不开始制定对策，到时定会遭受巨大冲击。





老人年龄界定标准的提高也将是国民年金、退休年龄、地铁免费乘车等诸多规定和政策变化的开端。目前，韩国老人年龄标准为65周岁，这一标准是1964年制定经济开发5年计划时设定的。当时韩国人平均寿命为女性65岁，男性还不到60岁。而2025年，国民平均寿命将提高到女性87岁、男性81.6岁。同时，随着医学技术日益发达、生活水平提高，健康寿命也将大为提高，不可否认，65周岁的现行老人年龄标准与现实存在一定差距。不仅如此，上月韩国国民年金研究院发布的一份报告显示，50岁以上中老年人平均将68.5岁视作老年的起点。





但提高老人年龄标准是所有年龄层都很敏感的问题。老人年龄标准是所有相关制度的依据，退休年龄、年金等无疑都是需要解决的大问题，老人贫困、收入保障、工作岗位也都是课题。目前，韩国退休年龄为60周岁，养老金领取年龄以65岁为目标正在进行阶段性地上调，未来将逐渐出现退休后到可以领取养老金之间5年的收入空白，若将老人年龄标准提高到70岁，这一空白将长达10年，因此老人年龄标准的提高与延迟退休问题密切相关。“老人大国”日本正在研究将公务员退休年龄推迟至65岁的方案。同时，延迟退休又势必影响到就业问题。当然，提高老人年龄标准也有肯定性的一面，可以减少国民年金、长期疗养保险等社会保障负担，而经济活动人口增加也有助于经济增长。