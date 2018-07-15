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韩国25日进行人工降雨试验。此次试验的目的在于分析人工降雨对减少微尘是否有效。





试验以播撒云种后测量降雨效果和微尘浓度变化的方式进行。韩国国立气象科学院投入气象飞机撒布碘化银燃烧弹后，观测云和降水粒子，并分析其对人工降雨产生的效果。而韩国国立环境科学院观测人工降雨前后微尘浓度变化。





本次试验假设人工降雨对减少微尘有效。经观测，下雨后微尘确实有所减少或完全消失，但人工降雨是否也有这种效果尚未被确认，大部分专家对此持否定态度，他们认为，进行人工降雨时，降雨量不足以减少微尘，如果降雨量少，反而会导致微尘浓度上升。依靠目前的技术，在进行人工降雨时降雨量仅为每小时0.1至1毫米。而且在出现雾霾时，韩国一般都受高气压影响，因此气象条件也不适合进行人工降雨。在受高气压影响时，没有云或云较少，无法进行人工降雨。





在此背景下，有观点认为，此次人工降雨试验可能是根据文在寅总统的发言而匆忙进行的试验。此前，文在寅总统在22日召开的国务会议上，将雾霾定性为“灾害”，并嘱咐有关部门予以积极应对。作为应对方案，文在寅总统提出了发展人工降雨技术。针对外界关于人工降雨试验的谴责声，政府承认这一试验不能立即取得效果，但政府表示，如果继续发展相关技术，终有一天会对减少微尘产生积极效果。