韩国前大法院院长梁承泰被捕

ⓒYONHAP News

韩国首尔中央地方法院24日对涉嫌在任时滥用司法行政权的前大法院院长梁承泰签发逮捕令。梁承泰成为韩国宪政史上首位以嫌疑人身份出庭受审并被批捕的司法部门最高领导人。梁承泰涉嫌权法交易、介入诉讼判决、主导拟定法官稽查黑名单、泄露审理计划等，检方将对梁承泰进行补充调查后进行起诉。





当天凌晨1时58分，法院签发逮捕令后，在京畿道义王市首尔看守所等候的梁承泰被立即逮捕。本月18日，检方以妨碍行使行政权、滥用职权、妨碍执行公务、泄露公务机密等嫌疑向法院申请批捕前大法院院长梁承泰。梁承泰涉罪40余宗，其中，干预韩籍二战劳工向日企索赔案审理和进行“权法交易”等为主要嫌疑。“权法交易”指梁承泰为成功引入上诉法院制度，试图以总统府青瓦台希望的方向得出主要判决结果。检方还认为，梁承泰与介入前统合进步党议员地位确认诉讼、司法部门黑名单和滥用职权相关嫌疑大部分存在关联。此外，梁承泰还涉嫌向日本战犯企业委托的金张律师事务所律师泄露审理计划，怀疑其带头指挥介入韩籍二战劳工向日企索赔案审理。

梁承泰曾于2011年9月至2017年9月担任大法院院长。梁承泰涉案被揭发的导火索是2017年2月被委派至法院行政处的法官中途被取消委派并重返原所属法院。3月，时任大法院院长梁承泰涉嫌非法调查对其推进的上诉法院制度进行批判的国际人权法研究会所属法官，并炮制黑名单。随后，相关部门组成调查委员会，调查结论是黑名单嫌疑并不属实。待金命洙接任梁承泰出任大法院院长后进行了第二轮调查。调查过程中，除司法部门黑名单外，调查范围还剑指梁承泰滥用职权等疑问。因相关嫌疑众多，所以调查委员会又追加进行第三轮调查，随着真相浮出水面，最终认定梁承泰为罪魁祸首。

法院签发梁承泰的逮捕令表明法院肯定了检方的调查结果，即梁承泰是其任期内滥用职权等相关嫌疑的主谋。检方还出示各种证据证明梁承泰在黑名单前亲自做出“V”标记，指出其并非仅接受汇报，而是涉嫌亲自出面排除异己。有声音指出，梁承泰的上述行为是违反韩国三权分立原则和《宪法》的重大犯罪。也有声音指出，大法院院长和法院行政处权限集中的司法部系统是“梁承泰事件”出现的根本原因，针对系统问题的改革正在进行，应将逮捕梁承泰当作通过改革恢复司法部门信誉的契机。