2018年韩国GDP增幅2.7%

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2018年，韩国全年国内生产总值（GDP）同比增长2.7%，未能实现连续两年破3%的目标。





韩国银行（央行）22日发布去年的GDP数据，并于24日将2019年经济增长预期由2.7%下调至2.6%。去年韩国GDP为2.7%，与韩国央行、KDI、OECD、IMF等机构预测值保持一致，也在政府的预测范围内，即该数值在政府和经济机构的普遍预期内。但去年第四季度GDP增幅为1%，同比增加3.1%，增长显著。





去年年初，各界均认为韩国GDP有望突破3%，不论是政府、央行，还是IMF和OECD，均对2018年韩国经济持乐观态度。产生这种乐观态度的最大因素是韩国对外出口持续向好，因为多数观测认为，全球半导体需求持续增长，半导体出口也将保持主导增长势头。数据显示，2018年韩国出口增幅达4%，创5年来新高。但韩国投资不振却比预期更为严重。央行去年1月提出的投资增幅预期值为设备2.5%，投资-0.2%。但随着投资持续不振，10月份将预期值下调至设备-0.3%，建设-2.3%，但最终数值继续低于预期，设备为-1.7%，建设-4%。去年，政府消费增加5.6%，创11年来的最大增幅，这相当于用财政填补投资不振。但仅依靠出口和财政不足以抵消经济低迷态势。





在此情况下，略高于金融市场预期的第四季度业绩给2019年韩国经济带来诸多启示。数据显示，去年第四季度韩国民间消费和政府消费分别增加1%和3.1%。从投资来看，建设投资（+1.2%）和设备投资（+3.8%）也出现反弹，但主要得益于基数效应。而半导体出口减少2.2%，创一年来新低，进口增加0.6%。虽然第四季度部分业绩说明情况有所好转，但与去年不同，业界担心韩国出口下降将在今年成为现实。随着半导体经济放缓，这将给韩国出口乃至整体经济造成巨大冲击。央行表示，政府的景气对策仅是权宜之计，还需企业进行先发制人的投资。

央行认为2019年韩国经济的不确定性较大，其中包括美中贸易摩擦、英国脱欧引发的金融市场动荡、发达国家景气低迷以及中国经济增长放缓等。因此，韩国央行在24日举行的金融货币委员会会议上，维持基准利率1.75%不变，将2019年经济增长预期下调至2.6%。央行预测，出口增幅将会放缓，而内需则持续不振。但央行行长李柱烈表示，韩国经济状况急转直下的可能性不大。央行本次的预测值与KDI和IMF相同，也在政府的预测范围内。但仍高于现代经济研究院和LG经济研究院等民间经济机构的预测（2.5%）。