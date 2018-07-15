韩政府发布春节民生稳定对策

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由韩国总统文在寅主持召开的国务会议22日在总统府青瓦台举行，政府当天发布规模达35.2万亿韩元的春节民生稳定对策。政府和金融界通过本次春节民生稳定对策缓解春节前后中小企业、个体户和弱势群体的经营和民生负担，以大规模支援刺激消费。





政府今年的支援规模较去年增加6万亿韩元。政府动用一切可灵活使用的政策方式，促进陷入雇佣和产业危机的地区重振经济。首先，韩国各商业银行在春节前后向中小企业和个体户提供的新资金支援规模由去年的27.6万亿韩元增至今年的33万亿韩元，同比增加5.4万亿韩元。同时，政府和公共机构还购买规模达4500亿韩元的传统市场商品券和1250亿韩元的“地区爱”商品券，今年这两项的购买力度高于去年。此外，在彩票基金中，向低收入群体和弱势群体支付的支援事业费用也提前至1月至2月落实，规模共计4400亿韩元，同比增加943亿韩元。这些费用将被用于单亲家庭抚养费、缺粮儿童与老人食品支援事业以及低收入群体文化体验支援等。韩国政府将于年初集中投入1月至2月雇佣劳动部就业专项执行资金，规模从去年的12亿韩元增至今年的1366亿韩元，并力争效果最大化。政府还在春节前后采取多种多样的政策，支援中小企业和弱势群体，为民众提供便利。首先，政府决定于春节期间的2月4日至6日施行全国高速公路免费通行政策，并对乘坐KTX高铁的返乡探亲乘客提供最多40%的车票优惠。为保持春运畅通无阻，政府将尽最大努力增加铁路、长途客车和飞机的运营频度，并通过智能手机，向民众实时提供堵车预测等出行信息。此外，为了减轻人们对冬季一氧化碳中毒事故的忧虑，政府将对525万个锅炉的安全状况进行特别排查。春节长假期间，还将运营值班医疗机构和应急药房，地方政府将每日进行检查，确保医疗值班系统正常运作。政府还针对春节长假期间可能遭受的大雪和寒潮天气采取先发制人的对策。地方政府将通过25万台中央监控系统，对应对积雪能力较为薄弱的地区进行实时监控，并灵活安排独居老人生活管理师等，加强对弱势群体的户外活动管理。

春节期间，韩国将迎来“民族大迁徙”，回家探亲访友的队伍增加，全国各种交通方式都将处于极度拥堵的状态。节日期间，民众对购买礼品和祭祀品的需求大增，同时加上企业向职员下发年终奖，因此也将刺激大量消费。相反，企业则需要大量资金。韩国政府推出的民生稳定对策便是在此情况下发布的应对方案。若能顺利度过上述情况，尤其是中小企业、个体户和弱势群体通过支援重现生机，还将给韩国整体经济带来活力，就业形势也将随之好转。政府希望借大力支援，产生多种协同效应。