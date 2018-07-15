嘴唇干裂起皮的3大元凶

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秋冬季节干燥，嘴唇干裂起皮是困扰很多人的问题。想要缓解嘴唇干裂起皮的情况，就必须根据自身生活的环境而究其原因。

一般的嘴唇干裂起皮主要有以下几点原因引起：原因一：身体缺水。当长时间没有给身体补充水分，就会造成嘴部干燥而出现干裂的情况，这时候最需要做的就是及时给身体补充足够的水分，并且保证每天都能给身体补充人体所需的水分。﻿

原因二：空气干燥。干燥的空气也会引起嘴部干裂甚至起皮，这时候您可以选择带一些唇膏在身边，当嘴唇感觉到干裂的时候，就可以适当地给嘴唇擦一些唇膏，湿润一下唇部。

原因三：过敏。﻿有些因为过敏而出现的唇炎也会影响嘴唇干裂起皮。可能很少有人听说过唇炎这种病症，但不代表着生活中没有这种症状的发生，有些人因为身体体质较弱，对外界的抵抗力过低，就容易引起嘴部过敏，而导致唇炎的发生。﻿这时候想要缓解嘴部干裂起皮的情况，就必须要找出过敏的原因，积极进行治疗。

除此之外，在生活中最重要的还是要注意如何保护自己的嘴唇，那么面对嘴唇，有哪些保护的小方法呢?﻿方法一：可以用蜂蜜、维e胶囊对嘴唇进行保护。首先将针刺穿维e胶囊，随后将胶囊中的溶液挤进蜂蜜当中，再搅拌均匀，随即轻轻涂抹在嘴唇上，使用这种方法保护唇部可以和美容院做的护唇相媲美。﻿

方法二：准备酸奶一勺和两三滴新鲜的柠檬汁，将酸奶和柠檬汁进行搅拌均匀，随后将搅拌均匀的溶液放入冰箱冰冻15分钟，就可以将溶液均匀地涂抹在嘴唇之上，再用保鲜膜盖住唇部皮肤15分钟即可。





（文中窍门来自胡文卉听友）