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在韩国，消防员有消防公务员与兵役制的义务消防员。成为消防公务员的途径有两种，一种是报考国家公务员9级考试合格，另一种是参加消防学校的消防干部候补生选拔考试合格。参加上述考试必须具备以下条件：持有一种大型驾照或一种普通驾照，男子身高在1米65以上，体重57公斤以上，女子身高在1米54以上，体重为48公斤以上，裸眼视力0.3以上。另外，如果应考救助队，必须具备护士执照或应急救护员1级执照。





招聘消防公务员的国考分为公开招聘与特聘。公开招聘在每年上半年与下半年进行两次。特聘只供毕业于2年制以上大学的消防相关专业或急救专业，持有应急救护员1级执照的人参加，所以说公开招聘的竞争率更高。比如，2018年下半年的公开招聘中，以首尔地区为例，共招募98人，结果有4300多人应聘，竞争率达44比1。其中女性的竞争率高达149比1。





消防公务员再分为国家级消防公务员与地方级消防公务员，其职衔与官兵、警察一样。国家级消防公务员的职衔从9级消防士试甫、9级消防士、8级消防校、7级消防长、6级消防卫与消防警、5级消防领、4级消防正、3级消防准监、2级消防监、1级消防正监到副部长级的消防总监等共有11个职衔。地方级消防公务员则有10个职衔。消防员的工资以2018年为基准，9级消防士的头年基本工资为153万韩元，再包括加班费、各种补贴等，比一般公务员高出一点。





另外，男性可以应聘义务消防员来代替兵役。义务消防员指在消防队从事助手或驾驶、巡逻、处理申报等业务的人员，兵务厅每年从现役兵与补充役志愿者中选出3000多人分配到各地消防站服役23个月。