李素拉新歌《点歌》横扫全球音乐榜 BTS SUGA参与说唱

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李素拉联手防弹少年团成员SUGA发行的最新单曲《点歌》成为近来国内外热门歌曲。

《点歌》是一首典型的李素拉风格的治愈系歌曲。歌曲内容表达了在孤独的深夜，当我们听到广播中DJ读出自己的点歌留言时的悸动心情。歌曲除了邀请到防弹少年团成员SUGA参与说唱部分外，更是由Epik High成员Tablo负责作词、作曲，因此发行前便备受关注。

《点歌》发行4小时后，便登顶Melon、Mnet、Genie等国内6个主要音源榜单，除此之外，接着防弹少年团的全球人气，歌曲还在巴西、墨西哥、瑞典等全球44个国家和地区的iTunes“单曲200强”榜单中成为第1，而李素拉也因此成为在该榜单创下最好成绩的韩国女歌手。

根据世界音乐数据分析网站“WHALE REPORT”公布的信息，《点歌》在韩国时间23日下午2点，成功登顶“世界单曲榜（Global Singles Chart）”冠军。该榜单是根据全球129个国家和地区的iTunes商店的数据为音乐排名，因此也显示出《点歌》在全球范围内的受欢迎程度。