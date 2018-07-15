梁耀燮、LOCO等男歌手即将服兵役 “入伍颂”成新音乐类型

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2019年也将有许多歌手面临“军白期”，即“军队服役期+演艺空白期”。据悉，有多位生于1989-1991年的男歌手将在上半年入伍服役。服兵役虽是国民义务，但对于歌迷来说，毕竟要面临近2年的暂时离别，因此越来越多的歌手在入伍前发行音乐作品，抒发心境，这也形成了新的音乐类型——“入伍颂”。

所谓“入伍颂”的“元祖”应该是李晟基入伍前与2016年1月发行的《我要去军队了》。歌曲中有“只是短暂离别、很快会回来、我爱你们”等信息，为歌迷带去了些许安慰。

BIGBANG去年春天发行的《花路》，也是一首典型的“入伍颂”。在成员相继入伍的时间点发行的《花路》，不仅是针对歌迷表达了暂别的心情，而且也成为音源榜单热门单曲。

此外，2017年5月入伍的Super Junior成员圭贤、前不久刚刚入伍的BTOB成员李昌燮，也都在入伍前发行solo专辑，作为暂别歌迷的仪式。

1月末又有多首“入伍颂”发行，B1A4成员信宇即将入伍，26日由其原创、B1A4演唱的歌曲《迷上你的那天》发行，歌曲韩文名与歌迷会官方名称“BADA”相似，是一首粉丝之歌。HIGHLIGHT成员梁耀燮也于入伍当天24日发行了单曲专辑《20 Full Moons》，意为在经过20次月圆后就会与歌迷相聚。

除爱豆歌手外，LOCO等solo歌手也计划在入伍前发行新歌。LOCO将于2月7日发行《HELLO》，LOCO也在某综艺节目中透露称，将和入伍相关的心情写入了歌中。