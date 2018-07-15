Jung Hye-Young

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生日：1973年12月14日

身高：163cm

体重：43kg

血型：AB型

出生地：首尔

学历：首尔艺术大学 广告创作系





演员郑惠英新人时期以公采演员的身份在SBS连续剧中露脸，随后又因为少女形象和女人味接拍了多支广告，小有名气。与演员韩在石一起拍摄了连续剧《JAZZ》之后，曾中断过演艺活动一段时间，1997年与柳时元一起拍摄了《遇见完美男人的方法》后复出荧屏。随后接连出演了《为了爱情》、《我心里的宝石箱子》、《天鹅湖》、《火鸟》、《律师们》等作品，演技受到了大众的认可。2004年10月8日与hiphop组合JinuSean的成员Sean结婚，婚后育有两男两女，是演艺界知名的恩爱夫妻。





代表作：

2019年 连续剧《成为王的男人》

2018年 连续剧《离别时已别离》

2013年 连续剧《九家之书》

2013年 电影《神汉流氓》

2010年 连续剧《恶作剧之吻》

2009年 连续剧《回来的一枝梅》

2008年 连续剧《聚光灯》

2008年 连续剧《伊甸之东》

2006年 连续剧《90天，相爱的时间》

2005年 连续剧《律师们》

2004年 连续剧《火鸟》