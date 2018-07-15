韩国去年实现天然气进口多元化

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去年，韩国在天然气方面取得的最大成果是实现进口来源多元化。以进口国家来看，2008年韩国从卡塔尔、马来西亚和阿曼进口的天然气较多，所占比重分别达32.1%、22.9%和16.7%。韩国从这三个国家进口的天然气所占比重合计超过70%。去年，卡塔尔依然是韩国最大的天然气出口国，所占比重达32.4%，然后依次为澳大利亚、美国、阿曼、马来西亚、印度尼西亚和俄罗斯。韩国从澳大利亚（17%）和美国（10.6%）进口天然气的比重高于阿曼和马来西亚。韩国天然气进口来源国从2008年的11个国家增加到去年的23个国家。





另外一点引人关注的是韩国从美国进口的天然气剧增。2016年，韩国从美国进口23万吨天然气，但2018年增加到466万吨，预计韩国从美国进口的天然气将进一步增加。





近期，美国逐步增加页岩气生产量，澳大利亚也增加煤层气产量，俄罗斯和中东地区的传统燃气强国也为了维持市场占有率继续增产。有观点认为，这一局面将导致供大于求，价格下降。得益于此，韩国实现天然气进口来源多元化，以确保供应和价格稳定，同时应对高油价风险。